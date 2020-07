Twitter-Test: Können bald auch kommentierte Retweets verfolgt werden?

Screenshot Twitter, © Jane Manchun Wong

In sozialen Netzwerken wird die konsequente Durchsetzung der geltenden Richtlinien immer wichtiger. Denn in den vergangenen Jahren wurden zunehmend Fake News und Verschwörungstheorien über die verschiedensten Plattformen geteilt. Twitter scheint hierbei in den vergangenen Wochen ein klare Linie zu fahren. Denn der Kurznachrichtendienst markierte Tweets von Donald Trump als „potentiell irreführend“ – hiervor scheuten sich andere soziale Netzwerke wie Facebook. Später wurden Posts des US-Präsidenten von der Plattform sogar gelöscht, weil sie gegen die Twitter-Richtlinien verstoßen.

Jetzt arbeitet des Kurznachrichtendienst an einem neuen Feature, das die Durchsetzung der auf der Plattform geltenden Regeln vereinfachen könnte. Reverse-Engineering-Expertin Jane Machun Wong entdeckte, dass es bald einen „Show Retweets with Comments“ Button geben könnte.

Twitter is working on “Show Retweets with comments” button for policy-violating tweets that’s remain accessible



I blurred the identity of this individual pic.twitter.com/019LcUy1ax — Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 1, 2020

Ein derartiges Feature würde es erleichtern, problematische Inhalte und Kommentare auf der Plattform zu detektieren, die sich auf den ursprünglich markierten Tweet beziehen. Twitter könnte die Tweets dann ebenfalls abmahnen oder sogar entfernen. Die Verbreitung von Unwahrheiten oder Verschwörungstheorien könnte somit von der Plattform leichter eingedämmt werden. Ob Twitter das Feature tatsächlich ausrollt, ist noch unklar.