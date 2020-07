Twitter Hack: Hacker hatten Zugriff auf Direct Messages von 36 Accounts

© Yucel Moran-Unsplash

Kürzlich erlebte Twitter den wohl schwärzesten Tag der bisherigen Laufbahn. Hacker hatten Zugriff auf 130 Accounts erhalten und posteten über diese unseriöse Bitcoin-Angebote. Der Angriff war laut Twitter nur aufgrund von internen Fehlern möglich. Nach einer sehr langsam anlaufenden Aufklärung wird jetzt deutlich: die Hacker hatten außerdem Zugriff auf die Inbox der betroffenen User.

45 Accounts gehackt, 36 Mal Zugriff auf private Nachrichten

Gehackt wurden unter anderem die Accounts von Barack Obama, Kanye West und Joe Biden. Ihre privaten Nachrichten waren für die Hacker wohl nicht zugänglich gewesen, wohl aber die eines Amtsträgers der Niederlande. 130 Accounts hatten die Hacker ins Visier genommen, bei 45 sei es gelungen, das Passwort zurückzusetzen und Tweets zu versenden. Bei 36 war auch der Zugriff auf die Direct Messages möglich. Unklar bleibt noch, ob die Hacker auch Nachrichten an andere User versenden konnten.

Twitter will Sicherheitsmaßnahmen verstärken

In einem Blogpost erklärt Twitter die nächsten Schritte. Demnach sollen bald alle als Sicherheitsmaßnahme geblockten Accounts wieder Zugriff erhalten und weitere Nachforschungen angestellt werden. Außerdem verspricht Twitter, verstärkte Sicherheitsmaßnahmen zu integrieren und Mitarbeiter besser bezüglich Social-Engineering-Taktiken aufzuklären, so dass diese keine Passwörter an Unbefugte weitergeben: