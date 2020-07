Twitter Hack: Langsame Aufklärung wirft schlechtes Licht auf die Plattform

Nach dem Hack, von dem unter anderem die Twitter Accounts von Joe Biden, Kanye West und Barack Obama betroffen waren, laufen die Untersuchungen des Vorfalls nun auf Hochtouren. Die gehackten Accounts hatten ihre Follower in einem Tweet dazu aufgefordert, Geld auf ein Konto zu überweisen. Mehr als 100.000 US-Dollar kamen in dem kurzem Zeitraum, in dem die Tweets online waren, zusammen. Unklar bleibt, wie viele Accounts betroffen waren und ob die Hacker auf Direktnachrichten zugreifen konnten.

Mittlerweile ermittelt das FBI und auch Twitter-Chef Jack Dorsey versprach Aufklärung. Was wir bisher wissen, ist Folgendes: Der Hack war auf 130 Accounts ausgerichtet. Nicht bei allen war er erfolgreich.

Based on what we know right now, we believe approximately 130 accounts were targeted by the attackers in some way as part of the incident. For a small subset of these accounts, the attackers were able to gain control of the accounts and then send Tweets from those accounts.