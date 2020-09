Prime Video Content via Twitch: Watch Partys für Creator weltweit gelauncht

Watch Party auf Twitch, © Twitch

Ob Live Videos bei Instagram und TikTok oder das Streaming von Video Games bei Twitch und YouTube: Das Zusammenkommen von Creatorn und Fans auf diversen Plattformen hat sich in den vergangenen Jahren extrem popularisiert. Daher führten soziale Medien auch die Watch Partys ein, bei denen Creator gemeinsam mit ihren Followern Inhalte rezipieren, beispielsweise aktuelle Shows oder Filme. Insbesondere im Kontext der Coronapandemie wurde diese Funktion verstärkt wahrgenommen. Nach einem zunächst klein angelegten Test hat die Streaming-Plattform Twitch nun global Watch Partys ausgerollt. Das Besondere: Hier können Streamer die Inhalte von Amazons Prime-Video-Bereich gemeinsam mit Usern anschauen – und dabei noch deren Unterstützung in Form von Bits und Subscriptions erhalten.

Watch Partys auf Twitch: Live-Interaktion mit der Audience

Bereits 2018 führte Facebook Watch Partys ein, und Ende Juli verkündete Twitter einen massiven Anstieg des Watch Party Engagements über die eigene Plattform. Nun stellt auch Twitch allen Creatorn weltweit ein ähnliches Feature zur Verfügung; bereits im Oktober 2019 hatte es einen Beta-Test gegeben. Dabei stehen die Inhalte von Amazon Prime Video im Fokus, schließlich gehört Twitch dem Konzern seit 2014. Auf der Hilfeseite von Twitch heißt es:

Twitch-Communitys können sich ab sofort zu Watch Partys treffen, um Filme oder Serien, die sie im Rahmen ihres Amazon Prime- oder Prime Video-Abonnements genießen, gemeinsam anzusehen, darauf zu reagieren oder darüber zu diskutieren – direkt auf Twitch.

Bis dato können die Watch Partys für alle Creator und Zuschauer nur auf Desktop Browsern veranstaltet werden. Twitch arbeitet jedoch daran, in wenigen Monaten auch auf Mobilgeräten Watch Partys zu ermöglichen.

Watch Party auf Twitch mit Prime Video Content (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Twitch

Bei den Watch Partys auf Twitch erscheint die Webcam-Ansicht des Streamers im oberen rechten Bildrand. Seine Reaktionen können von der Community also live wahrgenommen werden. Der Stream Chat zum Austausch von Kommentaren und Reaktionen befindet sich am rechten Rand unter der Ansicht des Streamers.

An einer Watch Party mit Amazon Prime Video Content können alle User teilnehmen, die über ein Prime- oder Prime-Video-Abonnement in ihrer jeweiligen Region Zugriff auf den Inhalt haben. Daher sollten Streamer mit einem internationalen Publikum darauf achten, vor allem Inhalte für Watch Partys auszuwählen, die in vielen Regionen verfügbar sind. Die Creator können für ihren Einsatz bei solchen Watch Partys dann auch entlohnt werden. Fans und Follower können ihnen ihren Support in Form der virtuellen Ware Bits zeigen – oder direkt eine Subscription abschließen.

So starten Creator eine Watch Party auf Twitch

Um mit der Community beim Schauen eines Films oder einer Serie zu interagieren, können die Creator in ihrem Stream Manager einfach die Quick Action Watch Party hinzufügen. Die Watch Partys müssen dann mit dem Prime oder Prime Video Account verknüpft werden, ehe Inhalte aus diesem Abonnement ausgewählt werden können. Allerdings gilt derzeit:

Prime Video-Kanäle, IMDBtv und auf Prime Video gekaufte oder geliehene Inhalte werden momentan nicht unterstützt.

Mit der Webcam und einem Mikrofon können die Streamer dann live gehen und zusammen mit ihren Fans, Followern und Freunden den neuesten Film oder eine brandneue Folge ihrer favorisierten Serie schauen und diskutieren. Das Hinzufügen des Namens des Films oder der Serie zum Titel des Streams erleichtert es Usern, den richtigen Stream zu finden.

Wer als User an einer Watch Party auf Twitch teilnehmen möchte, kann diese unter „Du folgst“, „Durchsuchen“ und in der Suchkategorie „Watch Partys“ finden. Allerdings müssen auch die Zuschauer sich mit ihren Amazon-Abonnement-Anmeldedaten registrieren, um teilzunehmen. Und bei der Wiedergabe nicht jugendfreier Inhalte wird Twitch eine Warnung einblenden. Alle weiteren Fragen zu Watch Partys auf der Plattform werden im Hilfedokument Twitchs beantwortet. Da ein Ende der Coronapandemie noch nicht in Sicht ist, könnten sich die Watch Partys bei Twitch zu einem populären Format entwickeln; immerhin steht mit Amazon einer der wichtigsten Content-Lieferanten der Streaming-Szene hinter Twitch und dem neuen Feature.

