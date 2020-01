Mit Tweets Geld verdienen: Plant Twitter ein Bezahl-Feature?

2020 scheint für Twitter actionreich loszugehen. Nach und nach sollen zahlreiche Änderungen an der Plattform vorgenommen werden. So wurde mit dem Promoted Trend Spotlight ein neues Tool gelauncht und Nutzern die Möglichkeit gegeben, ihre Audience einzuschränken und zu bestimmen, welche Nutzergruppen auf ihre Tweets antworten dürfen. Zuletzt gab Twitter das Aus für die Audience Insights bekannt. Der große Plan dahinter war gegen Ende des letzten Jahres noch, die Plattform zu dezentralisieren, doch jetzt scheint es schon eine neue Idee zu geben. Wie The Information berichtet, beschäftigt Twitter sich derzeit damit, Twitter-Nutzern die Möglichkeit zu geben, andere User via Tweet zu bezahlen.

„Tipping in Tweets“ würde bedeuten, dass User untereinander durchs Tweeten Geld verschicken können. The Information erklärt:

Twitter is considering a feature that will allow users to tip – sending each other money from their tweets – according to two people familiar with the company’s decisions. […] Twitter and Square already partner to let users make donations to politicians through tweets, according to company filings.