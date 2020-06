Du kannst jetzt Tweets mit deiner Stimme absetzen

Screenshot Twitter

Plötzlich finden sich in der Timeline bei Twitter reihenweise Tweets, die keinen Text enthalten, sondern die Stimme des Users wiedergeben. Twitter hat das Feature „Tweet with audio“ mit der Aufforderung „Tweet your voice“ zunächst für iOS User ausgerollt. Die Funktion könnte den Anblick der Timeline langfristig verändern. Viele User wünschen sich aber weiterhin eine ganz andere Neuerung: den Edit Button.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

Ein Zeichen der Zeit: Mit der Stimme einen Tweet absetzen

Twitter verändert sich stetig weiter. Die Grundvoraussetzung für Tweets – eine Begrenzung auf 140 Zeichen – hat sich längst geändert. Inzwischen sind 280 Zeichen das Limit. Eine Sache aber bleibt bestehen. Der Kurznachrichtendienst möchte trotz der vehementen Forderungen der User keinen Edit Button einführen – auch, weil so die Unmittelbarkeit der Kommunikation erhalten bleiben könne. Auf diese Funktion drängen viele User in den Kommentaren zum neuesten Feature, „Tweet with audio“. Dieses kündigte das Unternehmen auf Twitter selbst und im Blogpost an. iOS User können in der Twitter App statt der Textfunktion nun auf die Audioaufnahme zurückgreifen, um ihren Tweet zu erstellen. Im Tweet kann geschriebener Text das Audioelement einleiten, das dann optisch mit einem pulsierenden Profilbild abgebildet wird.

Möglich ist die Aufnahme von 140 Sekunden, angelehnt an das ehemalige 140-Zeichen-Limit. Wird ein längeres Audioelement aufgenommen, kommt einfach ein weiterer Audio Tweet hinzu. Aufgenommen werden können neben der Stimme auch Geräusche oder Musikstücke.

Tweets with audio are rolling out on iOS and we only have one thing to say about it pic.twitter.com/CZvQC1fo1W — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

Der Voice Tweet läuft dabei nicht per Auto Play in der Timeline, sondern muss von Usern abgespielt werden, wie Sprachnachrichten bei LinkedIn, Instagram oder WhatsApp. Die Popularität dieser könnte Twitter auch veranlasst haben, die Funktion einzuführen, um die App für User noch praktischer zu gestalten – insbesondere im Kontext mobiler Kommunikation. Wann das Feature auch für Android User verfügbar gemacht wird, ist bis dato noch unklar.

Erste Beispiele zeigen, wie sich Twitter verändern könnte

Ein Blick auf Twitter liefert aktuell bereits einige Beispiele der Audio Tweets. Reverse-Engineering-Expertin Jane Manchung Wong teilte einen Voice Tweet mit einem Auszug aus Edvard Griegs In der Halle des Bergkönigs.

just trying to fit in…. pic.twitter.com/cLovaEwkhN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 17, 2020

Sie gibt an, dass das neue Feature im Prinzip Videos anzeigt, die das Voice Feature darstellen. Damit verändert sich die Timeline bei Twitter, in der ohnehin auch viele Videos geteilt werden, optisch nicht allzu sehr. Das Abrufen von Voice Tweets könnte die Nutzung jedoch beeinflussen, gerade im öffentlichen Raum; obwohl die Akzeptanz für sprachgenerierte Inhalte im Kontext der Popularität von Sprachnachrichten, Sprachassistenten und Co. nur weiter wachsen dürfte.

Auch Googles Gary Illyes nutze das neue Feature und gab selbstironisch bekannt, er könne nun auf eine ganz neue Art „annoying“ sein.

Und Tech-Experte Josh Constine stellte in seinem Audio Tweet heraus, dass diese Funktion dazu beitragen könnte, den eigenen Tweets zusätzliche Nuancen zu verleihen, die der geschriebene Text allein nicht abbilden kann, beispielsweise Emotionen.

Twitter just launched Audio Tweets. Get dunked on for your voice, not just your ideas! pic.twitter.com/l43UrGCo0s — Josh Constine -SignalFire (@JoshConstine) June 17, 2020

Gerade dieser Faktor könnte dem oft sehr nah am Zeitgeschehen liegenden Austausch auf Twitter eine besondere Ausdrucksform hinzufügen. Etwa, wenn wütend, zynisch, glücklich oder euphorisch auf eine aktuelle Gegebenheit reagiert wird. Die Integration passender Sounds oder Songs würde sich womöglich ebenfalls anbieten.

Wir dürfen also gespannt sein, wie die User das Audio Tweet Feature annehmen und wie sich die Timeline in der Twitter App damit verändert. Jedenfalls ist diese Neuerung ein Anzeichen dafür, dass sich die digitale Kommunikation und Information, auch auf Social Media, zwar langsam, aber sicher auf mehr sprachbasierte Inhalte stützen wird.

