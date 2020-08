Trust Tokens: Googles Alternative zu Third Party Cookies

Vergangene Woche stellte Google im Blogpost einige Neuerungen vor, die die Privatsphäre der User stärken sollen. Derlei Updates gibt es vom Suchmaschinenunternehmen des Öfteren und sie gehen bei Meldungen rund um die mögliche Verbannung TikToks aus den USA womöglich sogar unter. Dabei hat Google nicht nur einen großen Schritt hin zu mehr Transparenz für sämtliche Werbeanzeigen in Googles Werbenetzwerk angekündigt. Auch die Erwähnung der Trust Tokens könnte für die Digitalwelt besonders relevant werden. Denn sie sollen als Alternative zu Third Party Cookies fungieren.

15 Millionen Interaktionen misst Google täglich für das Feature „Why this ad“. Laut Angaben von Googles Mike Schulman, Vice President für Ads Privacy and Safety, deuten diese Interaktionen an, wie wichtig es für viele User ist, die ihnen angezeigten Ads kontrollieren und im Zweifel auch überprüfen zu können. Deshalb wurde das Feature jüngst auch für Connected TVs eingeführt.

Doch Google wartet nun mit einer neuen Option auf, die sich „About this ad“ nennt. Diese soll Usern sogar den verifizierten Namen der Advertiser hinter jeder Werbeanzeige liefern. Zunächst soll das Feature für Display Ads verfügbar sein, die via Google Ads und Display & Video 360 geschaltet wurden. Für weitere Interfaces wird die Funktion im kommenden Jahr ausgerollt.

Zusätzlich zu diesem Feature führt Google ein neues Tool ein: Ads Transparency Spotlight. Dieses ist als Alpha-Erweiterung ab sofort im Chrome Web Store verfügbar. Zusätzliche Informationen zu einzelnen Ads und weitere Kontrollen für die User sollen – basierend auch auf User Feedback – künftig noch integriert werden.

Anfang 2020 sorgte Google für Furore als man verkündete, dass Third Party Cookies bei Chrome bis 2022 obsolet gemacht werden. Dafür erhielt das Unternehmen bereits heftigen Gegenwind von Werbeorganisationen. Doch ein Digitalraum, in dem für das Marketing künftig nicht mehr auf Third Party Cookies – die bei diversen Browsern bereits per Default blockiert werden – setzt, rückt immer näher.

Google hat nun im Rahmen seines Open-Standard-Programms Privacy Sandbox eine neue API vorgestellt, die Probleme lösen könnte, welche durch den Wegfall von Third Party Cookies auftreten. Bereits 2019 erklärte Googles Justin Schuh das Konzept hinter der Privacy Sandbox:

Over the last couple of weeks, we’ve started sharing our preliminary ideas for a Privacy Sandbox – a secure environment for personalization that also protects user privacy. Some ideas include new approaches to ensure that ads continue to be relevant for users, but user data shared with websites and advertisers would be minimized by anonymously aggregating user information, and keeping much more user information on-device only. Our goal is to create a set of standards that is more consistent with users’ expectations of privacy.