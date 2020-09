Transform’20 Europe: Die virtuelle Konferenz für CX und Marketing Führungskräfte

Du möchtest wissen, wie du online die beste Performance ablieferst und dich gegen deine Mitbewerber durchsetzt? Auf der Transform’20 Europe werden diese und weitere Fragen beantwortet. Melde dich jetzt an! [Anzeige]

© J. Kelly Brito - Unsplash

Sich online behaupten und einen Namen machen – das ist das Ziel vieler Unternehmen und Marken, egal in welcher Branche. Dabei stehen einige Themen besonders auf der Agenda: die Online Reputation, die Customer Experience und das eigene Marketing. Transform’20 Europe, die Online-Konferenz für CX- und Marketingfachleute von Reputation.com, bietet hier einen Startpunkt und einen Treffpunkt für die Branche. Melde dich jetzt kostenlos für das Event an.

Jetzt kostenlos anmelden!

„Get found, get chosen and get better“

Die Transform’20 Europe richtet sich an Marketing- und CX-Führungskräfte. Nachdem das Format in den Staaten die Teilnehmenden begeistert hat, kommt es nun erstmalig nach Europa – digital und komplett kostenlos.

Reputation.com präsentiert mit der Transform’20 Europe ein modernes Eventformat für alle Interessierten aus den Bereichen Customer Experience Management, Marketing oder Customer Service. Am 6. Oktober um 10:30 Uhr (9:30 Uhr in BST) startet die englischsprachige virtuelle Konferenz. In drei Stunden erwarten die Teilnehmenden spannende Sessions und Insights von den führenden Experten auf den Gebieten Online-Reputation und CX-Management.

Dabei werden folgende Themen besonders fokussiert:

Wie du in der heutigen Feedback Economy online gefunden und ausgewählt werden kannst

Wie du die Erfahrung deiner Kunden gezielt verbessern kannst, um deinen Umsatz zu steigern

Was ist Reputation Experience Management und was bringt es Unternehmen?

Wie du deine Online-Präsenz mit Bewertungen, Umfragen und mehr optimieren kannst

Darüber hinaus wird es branchenspezifische Breakout Sessions geben. Namhafte Experten aus Branchen wie Automotive und Gastronomie werden ihr Wissen teilen. Während der Sessions haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen und an Diskussionen teilzunehmen.

Jetzt kostenlos anmelden!

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Anzeige. Sie ist in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter entstanden. Falls du auch Interesse an einem Sponsored Post bei uns hast, kannst du hier Kontakt zu uns aufnehmen.