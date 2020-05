Tinder verkündete, dass es bis Ende des Jahres ein In-App Videochat Feature für die Plattform geben wird. Anstatt Textnachrichten zu schreiben, können zwei User, die sich zuvor gematcht haben, dann per Video miteinander kommunizieren. Das gab Match Group, das Unternehmen hinter Tinder, während der Vorstellung der Quartalszahlen für Q1 2020 bekannt. Die Einführung eines Videochat Features wäre die größte Veränderung, die an der Dating-Plattform seit dessen Bestehen vorgenommen werden würde.

Die hohe Nutzerzahl – immerhin hat Tinder weltweit über sechs Millionen zahlende User – könnte allerdings auch dazu führen, dass das neue Feature für die Verbreitung von Beschimpfungen oder anzüglichen Inhalten missbraucht wird. Denn das Überprüfen von Videochats ist deutlich schwieriger als das von schriftlichen Konversationen. Um dem entgegenzuwirken, plant Match Group, ein eigenes System zur Überprüfung von Videochats zu entwickeln oder mit externen Spezialisten zusammenzuarbeiten.

Die Ankündigung eines neuen Videochat Features kommt in Coronazeiten nicht überraschend. Große Social-Media-Konzerne wie Facebook optimierten bereits die Optionen für Videocalls und auch Google und Skype verbessern ihre Angebote hier schrittweise. Dass sich Tinder User zukünftig via Videochat kennenlernen können, kommt vor allen Dingen Menschen entgegen, die momentan auf Orte wie Bars und Clubs zum Knüpfen von Kontakten verzichten müssen. Vornehmlich weibliche User scheinen in der Coronazeit auf Online-Dating-Plattformen zurückzugreifen. So stieg laut Match-Group-Bericht die Aktivität auf Tinder von Frauen unter 30 Jahren seit März um 37 Prozent an. Das Unternehmen kommentierte diese Entwicklung in seinem Quartalsbericht wie folgt:

We are confident that demand for human connection will never dissipate and remain committed to fulfilling that need. […] This period of social isolation would have been much more dire for single people – who no longer have other avenues to meet and connect such as bars and concerts – if not for our products.