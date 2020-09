TikTok führt Stitch ein: User können Videoschnipsel Dritter einfügen

Die Viralität von Videoelementen ist einer der Grundgedanken TikToks. Wer eine innovative Idee hatte, um beispielsweise einen populären Sound zu illustrieren, wird oft kopiert – und das ist gewollt. Auf diesem Gedanken basiert auch die Beliebtheit von Challenges auf der Plattform. Die Interaktion mit und zwischen TikTokern macht einen großen Teil des Engagements in der App aus. So erfreut sich das Feature Duett, das eine Reaktion auf den Content Dritter im Split Screen erlaubt, großer Popularität. Jetzt liefert TikTok seinen Usern ein neues Feature, das das Teilen und und Neu-Einordnen von Inhalten anderer ermöglicht.

Mit TikToks neuem Feature Stitch können User ganz einfach Teile aus Videos anderer TikToker ausschneiden und in das eigene intergrieren. Im offiziellen Blogpost zur Funktion erklärt TikTok:

Like Duet, Stitch is a way to reinterpret and add to another user’s content, building on their stories, tutorials, recipes, math lessons, and more.