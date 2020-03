Wie TikTok Reactions: Neue Video-Responses-Option auf IGTV

© NeONBRAND - Unsplash

Instagram scheint daran zu arbeiten, IGTV als Format beliebter zu machen. Erst kürzlich hatte die Fotoplattform den IGTV Button entfernt, der ursprünglich über den Home Screen zu dem Videoformat führte. Damit schien das Projekt IGTV zunächst etwas auf Eis gelegt. Kurz darauf folgte jedoch der Test von Ads zwischen den Videos als Monetarisierungsoption und damit ein neuer Anreiz für Creator. Ein neu im Code entdecktes, unveröffentlichtes Feature deutet jetzt auf weitere Neuerungen hin: Bald scheinen Video Responses auf IGTV möglich sein, die ähnlich wie Reactions auf TikTok User Generated Content fördern könnten.

Die Video Response in IGTV erinnert stark an TikTok Reactions

Jane Wong hatte die Tests kürzlich entdeckt und auf Twitter einen Screenshot geteilt.

Jane Wong teilte einen Screenshot der Funktion. © Jane Wong – Twitter

Auf diesem ist eine neue Option beim Upload eines IGTV Videos zu sehen. Der Punkt „Video Reactions“ deutet darauf hin, dass User ein neues Feature einschalten können, mit denen sie anderen Usern ermöglichen, mit einem Video auf ihren hochgeladenen Content zu reagieren. Dies würde in seiner Art den beliebten TikTok Reactions sehr nahe kommen. Bei diesem Format reagieren die User per Video auf ein anderes und laden diese nebeneinander als ein Video hoch. Dadurch entstehen zum Beispiel Duette oder es scheint, als würden die verschiedenen Akteure miteinander interagieren.

Lohnt sich das Format für IGTV?

Reactions haben sich auf TikTok zu einem beliebten Format etabliert, Instagram scheint auf ähnliche Erfolge zu hoffen. Die Video-Response-Funktion für IGTV könnte ein ebenso hohes User Engagement hervorrufen. Jedoch scheint IGTV in seinem Aufbau etwas weniger geeignet zu sein. Schließlich können die Videos bis zu eine Stunde lang sein und sind nicht mit der kurzen Natur der 15-Sekunden-Videos auf TikTok zu vergleichen. Doch die Entwicklung zeigt Creatorn und Brands: Instagram kümmert sich und investiert in IGTV. Vielleicht also Grund genug, um dasselbe für den eigenen Kanal zu tun?