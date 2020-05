TikTok: Neue Features und API-Öffnung liefern mehr Optionen für TikToker und Advertiser

Neues TikTok Feature Adjust Clips, © TikTok

TikToks Entwicklung hin zu einer der wichtigsten Social-Media-Plattformen im Digitalraum nimmt immer weiter an Fahrt auf. Werbetreibende erhalten dank der erstmaligen Öffnung der API die Möglichkeit, In-Feed Video Ads für TikTok zu erstellen und zu verwalten. Außerdem bietet die App seinen Usern die neuen Features Pinning Stickers und Adjust Clips, die sowohl der Kreation als auch der Rezeption der Videos mehr Vielfalt verleihen.

Werbepartnerschaft von TikTok und Sprinklr: Ads skalierbarer machen

Vergangene Woche gab Sprinklr, eine besonders in den USA bekannte Customer-Experience-Plattform, bekannt, dass eine Kooperation mit TikTok gestartet wurde. Dabei wird Sprinklr zum ersten API-Partner der Social App, der Advertiser dabei unterstützt, die In-Feed Video Ads bei TikTok zu kreieren und zu managen. Im Zuge dessen soll auch die Kampagnen-Performance optimiert werden können.

Die In-Feed Video Ads liefern Brands die Möglichkeit, im „For You“ Feed der User immersive Werbeerfahrungen zu integrieren; die Ads laufen als Auto-Play- und Sound-On-Versionen im Full Screen und können mit verschiedenen CTA Buttons versehen werden. Pavitar Singh, CTO von Sprinklr, erklärt, welche Chancen die Partnerschaft bietet:

Sprinklr’s partnership with TikTok presents an exciting opportunity for brands to target a highly-engaged Gen-Z and Millennial audience on a platform that promotes authenticity and creativity. We’re thrilled to provide our customers with the opportunity to increase return on ad spend, improve productivity, and protect their brand reputation when managing TikTok ads.

Wie effektiv Werbung und der Einsatz von Influencer Marketing bei TikTok – das inzwischen über zwei Milliarden Downloads verzeichnet – ist, zeigte jüngst eine Kampagne von Levi’s.

TikToker erhalten neue Optionen zum Kreieren

Während viele Advertiser noch abwägen, ob TikTok die richtige Umgebung für ihre Ads darstellt, hat sich die Plattform für zahlreiche Creator bereits als unheimlich wichtig erwiesen. Auch die Top TikToker aus Deutschland haben längst Millionen Follower generiert und ziehen damit auch interessierte Brands an. Relevant ist für den Erfolg auf TikTok aber insbesondere auch die Zahl der Video Views. Um diese hoch zu halten, müssen die Creator sich stets um starken und einfallsreichen Content bemühen.

Dabei unterstützt die App sie nun mit den Features Pinning Stickers und Adjust Clips. Mit den Pinning Stickers ist es Usern möglich, Sticker oder Emojis an Objekte in ihren Videos anzuheften. Diese können in der Rezeption auf diese Weise besser verfolgt werden – und sie erhalten ein visuelles Highlight.

Die Funktion Adjust Clips wiederum dürfte eine Neuerung darstellen, die sehr vielen TikTokern einige Sorgen bei der Kreation abnimmt. Denn häufig ist es problematisch, das geplante Video in einem Take so zu erstellen, wie es sein sollte. Mit Adjust Clips können die User allerdings einzelne Clips oder Sequenzen hin- und herschieben, um ihre Videos so zusammenzuschneiden, wie es am besten passt. Umsortieren und Splicing sind dabei möglich. Zudem bietet Adjust Clips die Möglichkeit, die per Video erzählte Story noch ein Stück einzigartiger zu gestalten, als es per One Take möglich wäre.

Wenn ihr als TikToker unterwegs seid, könnt ihr diese Optionen direkt ausprobieren, um euren Content auf das nächste Level zu heben. Und wer über Werbung bei TikTok nachdenkt, sollte die neuen Möglichkeiten, die die Plattform nach und nach bereitstellt, im Auge behalten. Zwar ist TikTok sicher nicht für jede Kampagne geeignet. Doch die App wird zu einem immer bedeutenderen Medienphänomen und ermöglicht eine mindestens innovative Ansprache der User – die sich mit der Zeit als äußerst lukrativ erweisen könnte.