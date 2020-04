TikTok schlägt Instagram und Facebook: Kurzvideo-App toppt weltweite Download Charts im ersten Quartal 2020

In Q1 2020 konnte TikTok laut App Annies Analyse mehr Downloads generieren als WhatsApp, Instagram und Co. Insgesamt nähert sich die Download-Zahl den zwei Milliarden.

© Kon Karampelas- Unsplash

Der Siegeszug der Video App TikTok geht weiter; trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Coronakrise. Aktuelle Daten zeigen, dass die schon in den vergangenen eineinhalb Jahren extrem populäre App 2020 zur Nummer eins unter den (Non-Gaming) Dowloads aufgestiegen ist. Allein im Februar konnte der App-Anbieter ByteDance den Rekordwert von 113 Millionen Downloads für TikTok verzeichnen.

Enorme Download-Zahlen für TikTok: Stärker als die Facebook-Gruppe

Eine Analyse der Mobile-App-Analytics-Plattform App Annie offenbart, dass TikTok im ersten Quartal 2020 der globale Download Champion im App Store und dem Google Play Store war. Demnach war TikTok in diesem Zeitraum erfolgreicher als WhatsApp, Facebook, Instagram und der Messenger, die vier großen Facebook Apps, die auf den weiteren Plätzen folgen.

Meistheruntergeladene Apps weltweit in Q1 2020 (im Vergleich zu Q4 2019), © App Annie

Beim Aspekt Consumer Spend machte TikTok gegenüber dem vierten Quartal 2019 auch einen Sprung nach oben, bleibt aber hinter den Apps Tinder, YouTube, Netflix, iQIYI und Tencent Video zurück, auf Platz sechs. Die gleiche Position nimmt die App hinsichtlich der monatlich aktiven User ein. In diesem Kontext ist Facebook knapp vor WhatsApp die Nummer eins.

Januar und Februar 2020 waren TikToks stärkste Download-Monate bisher

Sowohl im Januar als auch im Februar dieses Jahres konnte TikTok weltweit mehr als 100 Millionen Downloads verbuchen. Das geht aus Zahlen des Analyse-Unternehmens Sensor Tower hervor. Demnach wurden im Januar knapp 105, im Februar sogar rund 113 Millionen Downloads verzeichnet – ein neuer Rekordwert für den App-Anbieter ByteDance.

TikToks globale Download-Zahlen nach Monaten, von Februar 2019 bis Februar 2020, © Sensor Tower

Damit war TikTok im Februar die Non-Gaming App, die weltweit am meisten heruntergeladen wurde, öfter als WhatsApp oder Facebook; wobei sehr viele User diese Apps schon lange installiert haben dürften. TikTok hingegen existiert zwar seit 2016, in der aktuellen Form und als Nachfolger der beliebten App Musical.ly allerdings erst seit Sommer 2018.

Umsatzwachstum und Konkurrenzbestrebungen

Die größten Wachstumsmärkte für TikTok waren Indien und Brasilien. In Indien wurden im Februar ganze 46,6 Millionen Downloads verzeichnet, in Brasilien 9,7 Millionen. Mit über 50 Millionen US-Dollar User Spend konnte die App außerdem im vergangenen Monat den bislang besten Wert in Bezug auf die App-Einkünfte verbuchen. Zum Vergleich: Im Februar 2019 lag der Wert für die User-Ausgaben in der App noch bei 5,7 Millionen US-Dollar.

Da TikTok bereits im November 2019 die 1,5 Milliarden Downloads insgesamt erreicht hatte und seither knapp 300 Millionen weitere generieren konnte, dürfte die Marke von zwei Milliarden Downloads in den kommenden Monaten geknackt werden. Für die großen sozialen Medien mag das eine Warnung sein. Facebook dürfte sich von TikTok nur wenig bedroht sehen, wird sich aber fragen müssen, warum der Bereich der Kurzvideos im eigenen App-Kosmos eher vernachlässigt wurde. Die Videoplattform YouTube wiederum scheint sich aktiv zu wappnen, indem mit Shorts, einem Kurzvideo-Feature für die eigene App, womöglich eine Konkurrenz-Variante zur App geschaffen wird. Angesichts der jüngsten Zahlen dürfte TikTok aber in 2020 weiterhin eine sehr positive Zukunft bevorstehen; trotz kleinerer Skandale scheint die Faszination vieler User ungebrochen.