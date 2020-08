Wegen des drohenden Verbots? TikTok verkündet erste Auszahlungen an US-Creator

Nachdem TikTok im Juli verkündete, einen Creators Fund von satten 200 Millionen US-Dollar einzurichten, erfolgten jetzt die ersten Auszahlungen an prominente TikToker aus den USA. Ganze 19 Creator – darunter David Dobrik, Brittany Tomlinson, Cheyenne Jaz Wise und Ross Smith – profitieren von dem neuen Fonds. TikTok erklärte die Einrichtung des Creators Fund damit, dass man es kreativen Menschen ermöglichen wolle, ihren Lebensunterhalt mithilfe der App zu bestreiten. Auf dem Unternehmensblog heißt es:

To further support our creators, we’re launching the TikTok Creator Fund to encourage those who dream of using their voices and creativity to spark inspirational careers. The US fund will start with $200 million to help support ambitious creators who are seeking opportunities to foster a livelihood through their innovative content.