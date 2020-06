Jugendliche verschwenden mit Social Media ihre Zeit und verdummen vor dem tausendsten Katzenvideo? Von wegen! Gegen das Klischee möchte Kurzvideo-App TikTok angehen und kooperiert mit mehreren Universitäten und Experten, um Bildungs-Content zu erstellen, berichtet die BBC.

TikTok ist besonders bei der jüngeren Zielgruppe beliebt und wurde seit 2017 über zwei Milliarden Mal heruntergeladen. Statt nur Hashtag Challenges oder neue Tanzvideos viral gehen zu lassen, soll nun sogenanntes Micro Learning gefördert werden. In kurzen Videos möchte beispielsweise der britische Schauspieler Sean Sagar Tipps geben, wie man sich auf eine Audition vorbereiten kann. Fernsehmoderatorin und Mathematikerin Rachel Riley gibt Nachhilfe in Mathematik.

Wie TikTok der BBC gegenüber erklärt, wurde durch die hohe Nutzung des #LearnOnTikTok auf TikTok deutlich, wie hoch das Interesse der User für Lerninhalte ist:

Going forward, LearnOnTikTok is about us investing in partners and content creators with a breadth of professional content… We think this is about applying the power of TikTok to learning: the effects, the audio, the transitions, the tools that make it so engaging and fun, to make people enjoy learning.

Dass TikTok nun auch auf professionell erstellten Content setzt, könnte auf eine neue Richtung der Plattform hinweisen:

TikTok really wants to broaden its appeal and we are going to see more structured, more premium content going forward. This ties into the new CEO, Kevin Mayer, coming from Disney. We know him as a deal-maker for content and we’re sure to see more partnerships going forward.