TikTok bekämpft die Verbreitung eines grausamen Videos

Das Internet vergisst nicht, sagt man. Das erfährt TikTok gerade am eigenen Leib. Die Video App kämpft derzeit gegen die Verbreitung eines Videos an, das den Selbstmord eines Mannes zeigt. Seit Sonntagnacht ist das Video auf der Plattform zu finden. Oft versteckt sich der Clip hinter einigen Sekunden eines anderen Videos. Daher warnen mittlerweile auch viele Creator auf der Plattform vor dem Inhalt. Das Video beginnt mit einem bärtigen Mann, der eine Sonnenbrille trägt, und vor der Kamera sitzt. Jeder, der dieses Bild in einem Video sieht, wird dazu angehalten sofort weiterzuswipen.

Das Video entstammt einem Livestream von Facebook, wie Mashable berichtet, und kursiert seitdem auf Facebook, Twitter, Instagram und TikTok. Da User auf TikTok hauptsächlich auf der For You Page unterwegs sind und dort von einem Video, das der Algorithmus empfiehlt, zum nächsten springen, ist es auf der Plattform besonders schwierig, dem verstörenden Content auszuweichen. Mehrere User haben auf diese Weise ungewollt das Video gesehen. Ein Sprecher von TikTok gab an, derzeit auf Hochtouren daran zu arbeiten, den Content von der Plattform zu löschen:

Our systems have been automatically detecting and flagging these clips for violating our policies against content that displays, praises, glorifies, or promotes suicide. We are banning accounts that repeatedly try to upload clips, and we appreciate our community members who’ve reported content and warned others against watching, engaging, or sharing such videos on any platform out of respect for the person and their family.