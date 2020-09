Deine Allround-Optimierung: The Digital Bash – Website Performance

Melde dich für unsere aktuelle Ausgabe am 22.9. an und erhalte facettenreiche Einblicke in eine besonders erfolgreiche Content-Marketing-Strategie, die Tool-basierte Steigerung der SEO Performance und die Potentiale von Programmatic nach dem Ende der Third Party Cookies.

Die Performance deines Unternehmens oder deiner Marke hängt an diversen Faktoren: Die SEO Performance spielt eine ebenso wichtige Rolle wie das Content Marketing und der richtige und datenschutzkonforme Einsatz von Werbetechnologie. Daher schnürt The Digital Bash – Web Performance für dich am 22. September ein umfassendes Paket mit Know-how und praxisnahen Insights zu all diesen Bereichen. Unsere Speaker teilen ihre Expertise, vergleichen SEO Performance Tools, stellen die Relevanz der Content Culture vor und diskutieren – auch mit dir, denn du kannst deine Fragen jederzeit stellen.

Ob am PC, am Tablet oder Smartphone: Du kannst von überall aus live teilnehmen. Sichere dir jetzt schnell den Zugang zum kostenfreien Webinar und zur Aufzeichnung für die Arbeit im Nachgang – denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Jetzt kostenlos Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Praxistest für SEO Tools, zielführende Content-Strategien und die Zukunft datengesteuerter Werbung

Die größte Web-Konferenz der Digitalbranche versorgt dich mit praxisnahem Know-how für das gesamte Spektrum der Optimierung sowohl deiner Website als auch deiner Ad Performance. Am 22. September kannst du von 9:30 bis 11.40 Uhr drei reichhaltigen Vorträgen zuhören, die The Digital Bash zusammengestellt hat, um deiner gesamten Web-Präsenz Auftrieb zu verschaffen.

Wie kannst du dich ganz pragmatisch der Herausforderung der Kombination von Content-Strategie, Creation und Distribution in Social Media nähern, auf welche SEO Tools solltest du als Anfänger oder Fortgeschrittener setzen und wohin steuert die programmatische Werbung, nun da das Zeitalter der Third Party Cookies sich dem Ende zuneigt? All diese Fragen beantwortet die spezielle Ausgabe des Digital Bash. Dabei werden auch die Formate des Tool-Vergleichs und des Expertengesprächs bedient.

Wer nicht live dabei sein kann, hat die Chance, in der Aufzeichnung des Events alle spannenden Vorträge auch nachträglich noch wahrzunehmen.

Die Speaker

Damir Dzelalagic

Damir Dzelalagic, Gründer und CEO von House of Yas, spannt in seinem Vortrag den Bogen zwischen strategischer Ausrichtung und praktischer Umsetzung im Content Marketing. Seiner Ansicht nach bedarf der wachsende Wettbewerb einer Content Culture, die geprägt ist von Geschwindigkeit in Umsetzung, Quantität und Qualität sowie Fehlerakzeptanz. Bei The Digital Bash stellt er das HHH-Modell vor und definiert die erfolgreichste Content-Strategie für 2020.

Fabian Auler

Fabian Auler, Gründer und Head of SEO von Farbentour, gibt dir extrem praxisnahes Wissen an die Hand. Er stellt 40 Tools zur Messung und Optimierung der SEO Performance vor und geht dabei explizit darauf ein, welche Tools für welche SEO-Fachkraft sinnvoll sind. Außerdem thematisiert er, mit welchem Tool einzelne Bereiche wie die Rankingverläufe und die Sichtbarkeit besonders gut analysiert werden können.

Thomas Promny

Im Anschluss wird Thomas Promny, CEO und Gründer der d3con, mit zwei hochkarätigen Gästen und Fachexperten über die Zukunft programmatischer Werbung sprechen. Welche Potentiale bieten Data Management Platforms (DMPs) und Programmatic-Strategien im Allgemeinen im Kontext des Abgesangs auf die Third Party Cookies? In der Diskussion mit Nicolas Konecny (Lead Data Advertising bei Willhaben) und Oliver Schwazer (Sales Engineer bei Permutive) wird Thomas auf brandaktuelle Fragen zur datengesteuerten Werbung eingehen.

Nicolas Konecny

Oliver Schwazer

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening The Digital Bash – Web Performance

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de 9:40 – 10:10 Uhr: Content Culture und HHH Modell – Die erfolgreichste Content Strategie für 2020

Damir Dzelalagic, Founder & CEO, House of Yas

Damir Dzelalagic, Founder & CEO, House of Yas 10:15 – 10:45: Über 40 Tools zur Messung & Optimierung Deiner SEO Performance

Fabian Auler, Gründer & Head of SEO, Farbentour

Fabian Auler, Gründer & Head of SEO, Farbentour 10:50 – 11:20 Uhr: Datengesteuerte Werbung: im Gespräch mit Willhaben und Permutive

Thomas Promny, CEO & Founder, d3con (gemeinsam mit: Nicolas Konecny, Lead Data Advertising bei Willhaben, und Oliver Schwazer, Sales Engineer bei Permutive)

Thomas Promny, CEO & Founder, d3con (gemeinsam mit: Nicolas Konecny, Lead Data Advertising bei Willhaben, und Oliver Schwazer, Sales Engineer bei Permutive) 11:25 – 11:40 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Nutze das Event oder die Aufzeichnung, um deine gesamte Web-Präsenz oder Teilbereiche wie deine Website Performance oder die SEO auf den neuesten Stand zu bringen. Und nimm wertvolle Insights zum Status quo der programmatischen Werbung jetzt und in naher Zukunft mit.

Sichere dir jetzt schnell einen Zugang. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Besorge dir dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash von OnlineMarketing.de.

Jetzt kostenlos Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!