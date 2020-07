So kommst du mit deinen Online-Kampagnen nicht ins Schwitzen: The Digital Bash – Summer Edition

Endlich Sommer! Auch The Digital Bash ist in der sonnigen Jahreszeit angekommen. In unserer Summer Edition bekommst du geballtes Expertenwissen aus (fast) allen Bereichen der Welt des Online Marketings. Egal, ob es um die Kommunikation mit der Generation Z, kreative Teamarbeit oder Sales Enablement geht: Während The Digital Bash– Summer Edition am 04. August 2020 bekommt ab 09 Uhr jeder Advertiser die Insights, die er braucht.

Dein sommerlicher Wissensvorsprung für die zweite Jahreshälfte

Mit der Event-Reihe „The Digital Bash“ halten wir dich auf dem neuesten Stand des modernen Digital Marketings. Bei der diesjährigen Summer Edition bekommst du nicht nur praktische Tipps, wie du Zeit und Geld durch organischen Content auf Social Media sparst. Sondern auch spannende Infos zur werblichen Kommunikation mit der umworbenen Generation Z sowie Insights zu effektiven und transparenten Workflows, die dein Marketing verbessern sowie facettenreiche Einblicke, wie du die Customer Experience verbessern kannst. Am 04. August 2020 erhältst du zwischen 9:00 und 11:30 Uhr vormittags Zugang zu der Live-Konferenz des Digital Bash, einem Projekt von OnlineMarketing.de. So kannst du völlig ortsunabhängig an der Konferenz teilnehmen. Keine Sorge: Falls du keine Zeit haben solltest, wird dir eine Aufzeichnung der Konferenz kurz nach Ende der Live Show zugestellt. Melde dich dafür einfach hier an:

Die Speaker

Astrid Linser, Lead Online Marketing Manger bei Stylight, spricht über Zeit und Geld – denn von beiden haben wir gefühlt immer zu wenig, oder? Um Zeit möglichst effizient einzusetzen, hat Stylight einiges getestet. So konnten neben Don’ts auch Dos entdeckt werden. In ihrem Vortrag stellt sie sieben Ideen zur Posting- und Reporting-Automatisierung, (gratis) Apps und deren Einsatz vor.

Alessandro Kurzidim, Product Owner bei CELUM, spricht über kreative Teamarbeit und wie smarte Workflows sowie transparente Prozesse dein Marketing beflügeln.

Guido Thiemann, Geschäftsführer bei Pushfire, gibt sieben Tipps für die werbliche Kommunikation mit der Generation Z. Er spricht über Aktivisten und Individualisten, Beeinflusste und Beeinflusser, Gleichstellung und Vielfalt und die Widersprüche der Generation Z und wie man sie für das Online Marketing nutzen kann.

Toby Carrington ist Vice President of Revenue Operations bei Seismic und spricht über Sales Enablement zur Verbesserung der Customer Experience.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Summer Edition

Marc Stahlmann | CEO & Founder, OnlineMarketing.de

9:10 – 09:45 Uhr: Zeit ist Geld: 7 Ideen für Automatisierung & Effizienzsteigerung von organischem Content auf Social Media

Astrid Linser | Lead Online Marketing Manager, Stylight

Astrid Linser | Lead Online Marketing Manager, Stylight

09:45 – 10:20 Uhr: Kreative Teamarbeit: Wie smarte Workflows und transparente Prozesse dein Marketing beflügeln

Alessandro Kurzidim | Product Owner, CELUM

Alessandro Kurzidim | Product Owner, CELUM

10:20 – 10:55: Die sieben Tipps für die werbliche Kommunikation mit der Generation Z.

Guido Thiemann | Geschäftsführer, Pushfire

Guido Thiemann | Geschäftsführer, Pushfire

10:55 – 11:25: Sales Enablement zur Verbesserung der Customer Experience

Toby Carrington | VP of Revenue Operations, Seismic

Toby Carrington | VP of Revenue Operations, Seismic

11:25 Uhr: Key-Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann | CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Mit maximal 2.500 ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung sind kostenlos. Sei also schnell und sichere dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash – Summer Edition von OnlineMarketing.de. Sei dabei und finde neue Erkenntnisse für deine Marketing-Strategie.

