Next Level Influencer Marketing mit The Digital Bash – Social & Influencer

Am 10. September bekommst du bei The Digital Bash – Social & Influencer Insights zur Power von Nano und Micro Influencern sowie Hands-On Tipps für effektives Influencer Marketing mit den richtigen Tools oder auf Twitch.

Du möchtest das Influencer Marketing mal aus neuen Perspektiven betrachten, Hacks und Insights von echten Branchenkennern erhalten und praxisnahe Cases erleben, die zeigen, wie Influencer Marketing bei Instagram, TikTok, aber auch Twitch funktioniert? Dann melde dich bei The Digital Bash – Social & Influencer an. Am 10. September liefert dir die aktuelle Ausgabe unserer Web-Konferenzreihe vier frische Ansätze für die Arbeit mit Social Influencern. Sei dabei, wenn es um Software Suites im Influencer Marketing, die unterschätzte Power von Nano und Micro Influencern, die richtige Kommunikation mit Marken und Twitch als Dark Horse der Influencer-Szene geht.

Ob am PC, am Tablet oder Smartphone – du kannst von überall aus live teilnehmen. Sichere dir jetzt schnell den Zugang zum kostenfreien Webinar und zur Aufzeichnung für die Arbeit im Nachgang – denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Diverse und fundierte Expertise: Dein Weg zu effektivem Influencer Marketing

Die größte Web-Konferenz der Digitalbranche versorgt dich mit praxisnahem Know-how für das extrem große Spektrum des Influencer Marketing. Am 10. September geht es von 9:30 bis 12 Uhr insbesondere darum, wie Unternehmen die passenden Influencer für ihre spezifischen Kampagnen finden können – dank des richtigen Software-Einsatzes oder der feinfühligen Kommunikation mit Creatorn. Außerdem wird das wahre Potential von Nano und Micro Influencern beleuchtet, während Streaming-Plattform Twitch als Influencer Hotspot für Marken vorgestellt wird.

Wer nicht live dabei sein kann, hat die Chance, in der Aufzeichnung des Events alle spannenden Vorträge auch nachträglich noch wahrzunehmen. Für diese Vorträge teilen verschiedene ausgewiesene Fachkräfte aus der Welt der Social Media sowohl aktuelle Erkenntnisse als auch jahrelange Expertise mit dir – wobei immer genügend Raum für all deine Fragen bleibt.

Die Speaker

Moritz Wasserek

Moritz Wasserek, Gründer und Geschäftsführer von IROIN, erklärt in seinem Vortrage, wie die Arbeit eines Kampagnen-Managers im Influencer Marketing mit cleveren Tools um ein Vielfaches verkürzt und effizienter gestaltet werden kann. Zusammen mit Special Guest Bjoern Wenzel, Gründer und Geschäftsführer der Influencer-Marketing-Agentur Lucky Shareman, diskutiert er den Einsatz von Software Suites, optimierte Workflows, den Aufbau eines Influencer-Portfolios oder sinnvolle Kampagnendurchführungen.

Nicola Hofmann

Nicola Hofmann und Ann-Katrin Decker, Inhaberin und Geschäftsführerin sowie Leiterin Projekt-Management mit dem Schwerpunkt Social Media und Rezensionen bei Konsumgöttinnen, erläutern in ihrem Vortrag, warum du auch auf Nano und Micro Influencer setzen solltest. Denn deren wahrer Stellenwert für zielführendes Marketing wird oft unterschätzt.

Adrienne Becker

Adrienne Becker und Jannina Ackel, Head of Social Media Marketing und Social Media Managerin bei web-netz, möchten mit den Marken sprechen, die Influencer Marketing betreiben wollen. Die Social-Expertinnen werden eine Reise durch die sozialen Netzwerke veranstalten, die Ansprüche der verschiedenen Generationen aufdecken und reale Beispiele anführen, um verschiedenen Social-Mythen auf den Grund zu gehen. Ist Facebook tot? Wird über Social Media überhaupt gekauft?

Sumi Chumpuree-Reyntjes

Welches Publikum können Marken mit Influencer Marketing auf der Streaming-Plattform Twitch erreichen, wie lassen sich damit Umsatzerwartungen erfüllen? Sumi Chumpuree-Reyntjes, Sales Director DACH bei Twitch, liefert ein kurzes Intro für Twitch-Anfänger, einen Überblick zu den neuen Entwicklungen der letzten Monate und insbesondere darüber, was in der Live Streaming Community in Sachen Musik, Sport und E-Sports passiert ist. Da gerade während der Coronakrise immer mehr Streamer und Zuschauer Twitch für sich entdeckt haben, ist diese Plattform im Social-Mix – und auch für das Influencer Marketing – nicht zu vernachlässigen. Sumi hat auch ein paar neue Cases dabei, was große Marken gerade auf Twitch umgesetzt haben.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening The Digital Bash – Social & Influencer – 2020

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Moritz Wasserek, Gründer und Geschäftsführer, IROIN

Nicola Hofmann & Ann-Katrin Decker, Inhaberin und Geschäftsführerin, & Leiterin Projekt-Management mit dem Schwerpunkt Social Media & Rezensionen, Konsumgöttinnen

Adrienne Becker & Jannina Ackel, Head of Social Media Marketing & Social Media Managerin, web-netz

Sumi Chumpuree-Reyntjes, Sales Director DACH, Twitch

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Nutze das Event oder die Aufzeichnung, um deinem Influencer Marketing einen entscheidenden Push zu geben. Sichere dir jetzt schnell einen Zugang. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Besorge dir dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash von OnlineMarketing.de.

