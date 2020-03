The Digital Bash – Social & Influencer: Mit Influencer Marketing zum Erfolg

Am 26. März steigt der nächste Digital Bash und liefert dir facettenreiche Expertise von Top Speakern, um deine Möglichkeiten in Social Media mit Influencern voll auszuschöpfen.

Die Web-Konferenz The Digital Bash geht in die nächste Runde und präsentiert dir ausgesuchte und renommierte Speaker, die Use Cases und Insights zum Thema Social Influencer teilen. Wie Social Media entlang der Customer Journey aufgezogen wird, wie du die Gen Z in den sozialen Medien erreichst oder welchen Einfluss Nano-Influnencer auf Verkäufe und den ROI haben können, das und mehr erfährst du in unserer speziellen Ausgabe des Digital Bash.

Social & Influencer: Nutze dein volles Social-Media-Potential

Mit der Web-Konferenz The Digital Bash bringen wir dich dank Insights und Perspektiven für moderne Digital Marketer stets auf den neuesten Stand. Am 26. März 2020 erhältst du von 9:30 bis 12:00 Uhr vormittags Zugang zu der Live-Konferenz des Digital Bash Social & Influencer, einem Projekt von OnlineMarketing.de. Das Beste bei diesem Format: Du kannst völlig ortsunabhängig an der Konferenz teilnehmen – also auch von Zuhause aus. Und keine Sorge: Falls du keine Zeit haben solltest, wird dir eine Aufzeichnung der Konferenz kurz nach Ende des Live Events zur Verfügung gestellt.

Von Nano-Influencer bis Gen Z: Insights zum effektiven Social und Influencer Marketing

Das Programm für die kommende Ausgabe des Digital Bash verspricht Social Media Managern sowie Marketern mit einem Auge für digitale Potentiale einen besonderen Mehrwert. OnlineMarketing.de-Geschäftsführer Marc Stahlmann leitet das Event wie gewohnt ein. Dann erläutert Angela Wiesenmüller, Director Marketing EMEA bei Meltwater, wie Zielgruppen, Formate und Strategien für Social Media entlang der Customer Journey evaluiert und kreiert werden können.

In der Folge wird Mark Lucht, CEO der TUBE ONE Networks GmbH, Insights teilen, die dir helfen, die Generation Z mit Influencern zu erreichen und zu aktivieren.

Jan Kukulies, der Geschäftsführer von social.you, erklärt wiederum, warum neben Facebook und Co. auch spezifischere Plattformen wie Chefkoch.de für die Social-Media-Strategie relevant sind. Denn dort gibt es wertvolles Kunden-Feedback zu analysieren.

Rafael Schwarz, Geschäftsführer bei TERRITORY Influence, thematisiert dann den Sales Impact und ROI von Nano-Influencern. Dabei erklärt er, wie Unternehmen durch die Aktivierung zahlreicher kleinster Influencer nachweisbar und messbar Umsatzwachstum generieren können. Abschließend wird Marc Stahlmann die Key Takeaways des Webinars präsentieren und dich voller neuer Insights in den noch jungen Tag entlassen.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening The Digital Bash – Social & Influencer – 2020

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

9:40 – 10:10 Uhr: Social Media entlang der Customer Journey – Zielgruppen, Formate & Strategien

Angela Wiesenmüller, Director Marketing EMEA, Meltwater

Angela Wiesenmüller, Director Marketing EMEA, Meltwater

10:10 – 10:40: Insights zur Generation Z und wie Du sie mit Influencern aktivierst!

Mark Lucht, CEO, TUBE ONE Networks GmbH

Mark Lucht, CEO, TUBE ONE Networks GmbH

10:40 – 11:10 Uhr: Ist chefkoch.de social? Kundenstimmungen abseits von Facebook & Co einfangen

Jan Kukulies, Geschäftsführer, social.you

Jan Kukulies, Geschäftsführer, social.you

11:10-11:40 Uhr: Sales Impact & ROI of Nano Influencer Campaigns

Rafael Schwarz, Geschäftsführer, TERRITORY Influence

Rafael Schwarz, Geschäftsführer, TERRITORY Influence

11:40 – 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Alle, die ihr Social Media und Influencer Marketing selbst aufs nächste Level heben möchten, sollten sich schnell einen Zugang sichern. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash von OnlineMarketing.de zum Thema Social & Influencer. Nimm am Webinar teil, egal von wo und mit welchem Device, und gewinne neue Erkenntnisse für deine Social-Media-Strategie.

