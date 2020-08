The Digital Bash – SEO Special: Dein Boost für dauerhaft gute Rankings

Unsere Spezialausgabe von The Digital Bash liefert dir am 13. August geballtes Branchen-Know-how von Searcmetrics-Gründer Marcus Tober und Co. Mach deine Seiten fit für das nächste Crawling und optimierte Rankings.

Du möchtest deine Rankings dauerhaft optimieren und dabei auf die Expertise von ausgewiesenen Branchen-Insidern zurückgreifen? Diese besondere Gelegenheit bietet dir The Digital Bash – SEO Special am 13. August. Unsere Web-Konferenzreihe liefert dir einen Vormittag lang Best Practices, frische Ansätze und brandaktuelle Tipps für deine SEO. Ob vom PC, dem Tablet oder Smartphone – du kannst von überall aus live teilnehmen. In ausgewählten Vorträgen erhältst du Insights zur Marketing-Wunderwaffe SEO bis hin zur unbesiegbaren Kombination aus SEO und SEA; und es bleibt dabei natürlich Zeit für deine Fragen.

Sichere dir direkt den Zugang zum kostenfreien Webinar und zur Aufzeichnung.

Jetzt kostenlos Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Expertise auf den Punkt: Searchmetrics-Gründer Marcus Tober und Co. helfen dir bei der SEO

Für unsere SEO-Special-Ausgabe haben wir erneut hochkarätige Speaker aus renommierten Unternehmen eingeladen. Am 13. August geben sie dir von 9 bis 11:30 Uhr vormittags facettenreiche Einblicke in die Best Practices einer zeitgemäßen SEO. Mit dabei sind Experten von Searchmetrics, more-fire und SEO2B sowie SEO Consulting-Expertin Nicole Mank.

Wie kannst du mit einer raffinierten SEO-Strategie von der Coronapandemie profitieren, welche Seiten solltest du allgemein indexieren und crawlen lassen und welche nicht? Sollte SEO viel öfter auch mit SEA zusammengedacht werden und ist die Suchmaschinenoptimierung nicht vielleicht sogar eine absolute Marketing-Geheimwaffe? Diese und viele weitere Fragen werden bei The Digital Bash – SEO Special beantwortet. Also sichere dir jetzt dein Ticket für eine ortsunabhängige Teilnahme und sei bei unserer Spezialausgabe des Digital Bash dabei, einem Projekt von OnlineMarketing.de. Falls du am 13. August keine Zeit haben solltest, wird dir die Aufzeichnung der Konferenz kurz nach Ende des Live Events zur Verfügung gestellt.

Jetzt kostenlos Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Speaker

Nicole Mank

Nicole Mank ist seit 2012 als ausgewiesene SEO-Expertin unterwegs und bietet Consulting auch im Bereich CRO an. In ihrem Beitrag beim Digital Bash zeigt sie dir, wie du versteckte Crawling-Budget-Fallen schnell ausfindig machst. Außerdem gibt sie Hands-On Tipps, wie du effizient Seiten reduzierst und erklärt, ob Disallow- oder Nofollow-Attribute intern angebracht sind oder doch eher nicht.

Florian Ries

Florian Ries, COO bei SEO2B, liefert dir diverse Tipps um dir zu helfen, mithilfe starker SEO als Gewinner aus der Coronakrise hervorzugehen. Sein Vortrag verspricht praxisnahe Hinweise.





Marcus Tober

Marcus Tober ist der Gründer und Chief Innovation Officer der renommierten Software-Plattform Searchmetrics und gilt selbst als SEO-Guru. In seinem besonderen Vortrag wird er erörtern, ob SEO nicht eine Marketing-Wunderwaffe sein könnte, die du dank spezifischer Ausrichtung für deinen Erfolge einsetzen kannst. Wenn du die Suchmaschinenoptimierung noch nicht nutzt, um dein Marketing im Suchbereich auf das nächste Level zu heben, sind die Empfehlungen Marcus Tobers wertvoll für dich und dein Business.

Désirée-Sina Kellner

Désirée-Sina Kellner und Isis Neuerbourg, Head of Paid Media und Senior Consultant SEO bei der Online-Marketing-Agentur more-fire, erklären dir, das die User einfach nur zu ihrem Ziel gelangen möchten, egal ob über ein organisches oder bezahltes Suchergebnis.

Isis Neuerbourg

Warum Optimierungen nicht isoliert für SEO und SEA geplant werden sollten und wie eine Symbiose gelingen kann, die gleichzeitig eine effektive Budgetsteuerung ermöglicht, wird im Vortrag unter der Prämisse „SEO loves SEA“ veranschaulicht – auch mithilfe konkreter Cases. Als besonderes Highlight liefern die Speakerinnen den Teilnehmern Tasks, die sie direkt selbst umsetzen können.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – SEO Special

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de 9:10 – 9:40 Uhr: Die größten Crawling-Budget-Fallen deiner Website

Nicole Mank, Geschäftsführerin, Nicole Mank. SEO. CRO. Consulting

Nicole Mank, Geschäftsführerin, Nicole Mank. SEO. CRO. Consulting 9:45 – 10:15: So gehst du mit SEO als Gewinner aus der Corona-Krise heraus

Florian Ries, COO, SEO2B

Florian Ries, COO, SEO2B 10:20 – 10:50 Uhr: Ist SEO die geheime Marketing Waffe die du nicht benutzt?

Marcus Tober, Gründer und Chief Innovation Officer, Searchmetrics

Marcus Tober, Gründer und Chief Innovation Officer, Searchmetrics 10:55 – 11:20 Uhr: SEO loves SEA – Einzeln stark, gemeinsam unbesiegbar

Désirée-Sina Kellner & Isis Neuerbourg, Head of Paid Media & Senior Consultant SEO, more-fire

Désirée-Sina Kellner & Isis Neuerbourg, Head of Paid Media & Senior Consultant SEO, more-fire 11:25 – 11:30 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Alle, die ihre SEO selbst aufs nächste Level heben und langfristig planen möchten, sollten sich schnell einen Zugang sichern. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash von OnlineMarketing.de.

Jetzt kostenlos Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!