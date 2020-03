The Digital Bash – SEO Special: Für Suchmaschinenoptimierung par excellence

Am 12. März könnt ihr in unserem Webinar eure SEO-Kenntnisse auf den neuesten Stand bringen. Experten besprechen die aktuellsten Themen in ihren Vorträgen und beantworten Fragen. Du möchtest dabei sein? Dann sichere dir jetzt schnell eines der kostenlosen Tickets!

Wir machen es wieder: Nachdem die letzte SEO-Ausgabe unseres Webinars The Digital Bash auf großes Interesse bei euch gestoßen ist, folgt am kommenden Donnerstag, den 12. März 2020, die Fortsetzung. Mit neuen Speakern und spannenden Vorträgen widmen wir uns Themen rund um die Suchmaschinenoptimierung. In drei jeweils 30-minütigen Slots erhältst du in unserer Sonderausgabe des Digital Bash Insights von Experten der Branche. In ihren Vorträgen bieten sie innovative und praxisnahe Ansätze, damit du dein Ranking verbessern kannst.

Auf den aktuellsten Wissensstand mit dem SEO Special

Mit The Digital Bash, unserer erfolgreichen Web-Konferenz-Reihe, liefern wir euch stets branchenrelevante Insights zu den spannendsten Themen und das Ganze aus ganz speziellen Perspektiven. Am 12. März erhaltet ihr zwischen 9:30 und 11:30 Uhr am Vormittag bei der Live-Vortragsreihe, einem Projekt von OnlineMarketing.de, Einblick in tiefe Fachkenntnisse aus dem Bereich der Suchmaschinenoptimierung.

Das Beste für alle Teilnehmer: Wer sich eines der 2.500 kostenlosen Tickets sichert, erhält neben dem Live-Zugang auch die Aufzeichnung der Veranstaltung. Dabei musst du für die Konferenz nicht vor Ort sein, sondern kannst sie bequem vom Desktop aus, aber auch mobil verfolgen; egal, wo du bist. Die größte Web-Konferenz der Digitalbranche zeigt sich digitalaffin und interaktiv. Neben den Vorträgen ist im Konzept des Digital Bash immer Raum für Fragen vorhanden, die direkt beantwortet werden können.

Mit SEO-Experten im Gespräch

Frederic Cremer, Performance Marketing Lead bei Innogy C3

Enterprise SEO Strategy – Wie eine international inhouse Community die Sichtbarkeit nachhaltig positiv beeinflussen kann!

Der erste Vortrag widmet sich dem herausfordenden Thema Enterprise SEO. Frederic Cremer zeigt einen strategischen Ansatz, um nicht nur die eigene Sichtbarkeit in den SERPs, sondern auch die Sichtbarkeit für SEO innerhalb des eigenen Unternehmens zu erhöhen.

Florian Ries, COO bei seo2b

Warum der Link als Ranking Signal in 2020 so eminent wichtig ist

Der Link kann als Ranking-Signal oft das Zünglein an der Waage bedeuten. Florian Ries führt in seinem Vortrag durch die vergangenen Core Updates und beleuchtet, wie in kompetitiven Märkten Spitzen-Rankings erzielt wurden. Der Fokus liegt dabei auf Content-Architektur, Content Marketing und Seeding.

Marcus Tober, Founder und CIO bei Searchmetrics

Warum SEOs mehr wie Produkt Manager denken sollten und umgekehrt

Abschließend zeigt Marcus Tober in seinem Vortrag, warum SEO als Disziplin in allen Unternehmen eine relevantere Position einnehmen sollte. Denn SEO spielt für fast alle allgemeinen Unternehmensentscheidungen, sei es in der Produktentwicklung, User Experience oder Marketing und PR, eine entscheidende Rolle. Typische Produkt-Managament-Taktiken können SEOs dabei helfen, mehr an Bedeutung zu gewinnen und sich Gehör zu verschaffen.

Die Agenda im Überblick:

09.30 – 09.40 Uhr: Opening The Digital Bash – SEO Special / Marc Stahlmann, OnlineMarketing.de

/ Marc Stahlmann, OnlineMarketing.de 09.40 – 10.10 Uhr: Enterprise SEO Strategy – Wie eine international inhouse Community die Sichtbarkeit nachhaltig positiv beeinflussen kann! / Frederic Cremer, Innogy C3

/ Frederic Cremer, Innogy C3 10.10 – 10-40 Uhr: Warum der Link als Ranking Signal in 2020 so eminent wichtig ist / Florian Ries, seo2b

/ Florian Ries, seo2b 10.40 – 11.10 Uhr: Warum SEOs mehr wie Produkt Manager denken sollten und umgekehrt / Marcus Tober, Searchmetrics

/ Marcus Tober, Searchmetrics 11.10 – 11.30 Uhr: Key Takeaways und Abschluss / Marc Stahlmann, OnlineMarketing.de

Mit 2.500 ist die Teilnehmerzahl für alle, die ihre Suchmaschinenoptimierung aufs nächste Level heben möchten, begrenzt. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei also schnell und sichere dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash und dem SEO Special von OnlineMarketing.de. Vielleicht findest du dich dann schon bald ganz weit oben in den SERPs wieder.

