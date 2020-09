Höherer Umsatz, mehr Conversions: The Digital Bash – E-Commerce

Am 03. September liefert dir The Digital Bash – E-Commerce direkt umsetzbare Optionen für den digitalen Handel, die Quick Wins und Conversion Boosts versprechen; von Cross-Channel bis zum Minimum Viable Product.

Unsere Web-Konferenzreihe The Digital Bash versorgt dich am 03. September mit facettenreichen und prägnanten Insights zu Potentialen im aktuellen E-Commerce-Markt. Die Coronapandemie hat das Wachstum und die Entwicklungen in diesem Kontext nur beschleunigt, weshalb Online-Händler ihre Strategien und Abläufe stetig optimieren sollten. Nutze deshalb einen Vormittag lang das Programm von The Digital Bash – E-Commerce und bringe dich auf den neuesten Stand, was Erfolgspotentiale für die Branche betrifft. In dieser Ausgabe geht es um risikoarme Minimum Viable Products (MVPs), erfolgversprechende neue Absatzmöglichkeiten und Kanäle, Cross-Channel und die Neuausrichtung von Marketing-Strategien sowie effektive Wege zur Optimierung der Conversions.

Ob am PC, am Tablet oder Smartphone – du kannst von überall aus live teilnehmen. Sichere dir jetzt schnell den Zugang zum kostenfreien Webinar und zur Aufzeichnung für die Arbeit im Nachgang – denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Jetzt kostenlos Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

4 Wege zum umsatzstarken E-Commerce mit The Digital Bash

Die größte Web-Konferenz der Digitalbranche liefert dir praxisnahes Know-how für einen der wachstumsstärksten Märkte schlechthin. Am 03. September geht es von 9 bis 11:30 Uhr insbesondere darum, wie Unternehmen und Marken ihrem digitalen Handel einen Boost verpassen können. Wer nicht live dabei sein kann, hat die Chance in der Aufzeichnung des Events alle spannenden Vorträge auch nachträglich noch wahrzunehmen. Für diese Vorträge zeichnen dieses Mal vier Branchenkenner verantwortlich, die sowohl aktuelle Erkenntnisse als auch jahrelange Expertise mit dir teilen.

Die Speaker

Jens Silva Santisteban, Senior Project Manager Professional Services bei OXID eSales AG, erklärt, dass der Einstieg in den digitalen Handel nie günstiger war als aktuell. Daher stellt er Wege vor, wie du schnell und risikoarm mit Minimum Viable Products (MVPs) im E-Commerce durchstarten kannst.

Shahab Yarahmadi, Geschäftsführer von HiRANK, geht wiederum auf die E-Commerce-Potentiale in der nahen Zukunft (2021) ein. Dabei diskutiert er etwa die Entwicklung von Google Shopping und den kostenlosen Listings für Händler und stellt andere wichtige Neuerungen für die Branche vor.

Sascha Biermann, Senior Account Executive bei Mapp, rät zur Neuausrichtung digitaler Marketing-Strategien im E-Commerce aufgrund der Veränderungen, die die Coronapandemie mit sich gebracht hat. Bei The Digital Bash präsentiert er einfach umsetzbare Quick Wins für das Marketing in Retail und E-Commerce, um Endkunden im Cross-Channel gezielt zu gewinnen und zu aktivieren.

Welche Traffic-Quelle bringt die meisten Conversions? Wie hoch ist der Anteil der Bestellungen über Mobilgeräte? Diese Fragen beantwortet Marc Bohnes, Product Management Director bei Episerver, anhand von einfachen Use Cases und mit praxisorientierten Tipps. Außerdem gibt er Hinweise, wie jeder Online Shop mehr Umsatz realisieren kann.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – E-Commerce

Natascha Ehlers, Business Development Managerin, OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: Mit schnellen MVPs (Minimum Viable Product) risikolos zum Erfolg

Jens Silva Santisteban, Senior Project Manager Professional Services, OXID eSales AG

Jens Silva Santisteban, Senior Project Manager Professional Services, OXID eSales AG

9:45 – 10:15: Online Marketing 2021 – erfolgsversprechende Kanäle, Strategien und neue Absatzmöglichkeiten

Shahab Yarahmadi, Geschäftsführer, HiRANK

Shahab Yarahmadi, Geschäftsführer, HiRANK

10:20 – 10:50 Uhr: Quick Wins in Retail und E-Commerce: Marketing-Projekte neu ausrichten und im Cross-Channel durchstarten

Sascha Biermann, Senior Account Executive, Mapp

Sascha Biermann, Senior Account Executive, Mapp

10:55 – 11:25 Uhr: Fünf Wege, die E-Commerce-Conversion zu boosten

Marc Bohnes, Product Management Director, Episerver

Marc Bohnes, Product Management Director, Episerver

11:25 – 11:30 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers, Business Development Managerin, OnlineMarketing.de

Natascha Ehlers, Business Development Managerin, OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Nutze das Event oder die Aufzeichnung, um deinen Ambitionen im E-Commerce in Zeiten der Coronakrise und auch unabhängig davon gerecht zu werden. Sichere dir jetzt schnell einen Zugang. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Besorge dir dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash von OnlineMarketing.de.

