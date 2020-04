The Digital Bash – E-Commerce: Flexibel durch die Krise und langfristig erfolgreich

Du möchtest die Zeit zu Hause sinnvoll nutzen? Warum nicht, indem du an unserer beliebten Webkonferenz The Digital Bash teilnimmst? Dieses Mal zum Thema E-Commerce. Sei jetzt kostenlos dabei!

In unserer Webkonferenzreihe The Digital Bash bekommst du einen Vormittag lang Insights von Experten der Branche präsentiert. Du kannst vom PC, dem Tablet oder Smartphone aus live teilnehmen – egal, wo du dich gerade befindest. In ausgewählten Vorträgen zu einem Thema teilen Brancheninsider Tipps und Tricks und lassen dabei Zeit für deine Fragen. Am 23. April findet The Digital Bash – E-Commerce statt und bringt dein Marketing auf das nächste Level.

Sichere dir den Zugang zum kostenfreien Webinar und erhalte Expertise zu Themen rund um E-Commerce.

Hochkarätige Speaker aus der Branche

Für unsere E-Commerce-Ausgabe haben wir wieder Top Speaker aus renommierten Unternehmen organisiert, die ihr Wissen mit dir teilen. Mit dabei sind Experten von Episerver, SAP, Celum, Ionos und Mapp Digital. In knackigen Vorträgen geht es um modernes E-Commerce, Kunden-Engagement und die Welt des Online Verkaufs. Es werden handfeste Beispiele und Cases gezeigt, Studienergebnisse vorgestellt und erklärt, wie E-Commerce in der Krise und danach erfolgreich funktionieren kann.

Am 23. April 2020 erhältst du von 9:00 bis 13:00 Uhr vormittags Zugang zu der Live-Konferenz des Digital Bash – E-Commerce, einem Projekt von OnlineMarketing.de. Das Beste an diesem Format? Du kannst völlig ortsunabhängig an der Konferenz teilnehmen – also auch von zu Hause aus. Und keine Sorge: Falls du keine Zeit haben solltest, wird dir eine Aufzeichnung der Konferenz kurz nach Ende des Live Events zur Verfügung gestellt.

Ein informatives, abwechslungsreiches Programm

Marc Bohnes

Eingeleitet wird The Digital Bash – E-Commerce wie gewohnt von Marc Stahlmann, dem CEO und Founder von OnlineMarketing.de. Anschließend startet Marc Bohnes von Episerver mit seinem Vortrag. Er stellt dabei nicht nur die Ergebnisse einer weltweiten Studie zum Konsumverhalten beim Online Shopping vor, sondern zeigt auch, wie digitale Erlebnisse geschaffen werden können, die den Wünschen der Kunden entsprechen.

Peter Mielke

Die Krise als Wachstumsmotor des E-Commerce: Auch wenn viele Unternehmer nicht gerne als Gewinner der Krise angesehen werden möchten, ist es unabstreitbar, dass in ihr eine große Chance für Online Shops liegt. Doch mit erhöhter Nachfrage wachsen auch die Herausforderungen. Peter Mielke von Celum erläutert in seinem Vortrag, wie der digitale Einkauf für Kunden optimal gestaltet werden kann.

Philipp Petek

Auch wenn die Krise gerade deutlich macht, wie wichtig ein guter Online-Auftritt ist, können Unternehmen das jetzt Gelernte nach Coronazeiten weiter anwenden. Langfristig zu denken und zu handeln, sollte auch jetzt im Vordergrund stehen. Philipp Petek von Ionos erklärt, wie jetzt und in Zukunft erfolgreich online verkauft werden kann.

In den folgenden zwei Vorträgen teilen Nicolas Stoebener und Yurdanur Yesilirmak aus dem Bereich Customer Experience bei SAP ihr Wissen mit den Teilnehmern – inklusive Demo-Track von SAP CX.

Stefan Piakowski

Last but not least erklärt Stefan Piaskowski von Mapp Digital, wie Kundenengagement 2.0 mit der Mapp Cloud funktionieren kann. Im Anschluss an jeden Vortrag können Teilnehmende Fragen stellen. Marc Stahlmann fasst anschließend noch einmal die Key Takeaways zusammen und entlässt die Teilnehmenden hoffentlich inspiriert und motiviert in die Mittagspause.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – E-Commerce – 2020

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: Reimagining Commerce 2020: Tipps & Tricks für digitale Erlebnisse, die Kunden begeistern

Marc Bohnes, Product Management Director, Episerver GmbH

Marc Bohnes, Product Management Director, Episerver GmbH

9:45 – 10:15: Die Krise als Wachstumsmotor des E-Commerce: wie Digital Asset Management den Onlinehandel beschleunigt

Peter Mielke, VP Sales, CELUM

Peter Mielke, VP Sales, CELUM

10:20 – 10:50 Uhr: Online verkaufen für lokale Unternehmen: eine riesen Chance, nicht nur in Zeiten von Corona

Philipp Petek, Product Manager e-Commece, IONOS

Philipp Petek, Product Manager e-Commece, IONOS

10:55 – 11:25 Uhr: Wenn E-Commerce unternehmenskritisch wird – das müssen Sie jetzt wissen

Nicolas Stoebener, Senior Solution Sales Executive, SAP Customer Experience

Nicolas Stoebener, Senior Solution Sales Executive, SAP Customer Experience

11:30 – 12:00 Uhr: Lösungen für einen modernen E-Commerce – mit Demo-Track von SAP CX

Yurdanur Yesilirmak, Presales Manager, SAP Customer Experience

Yurdanur Yesilirmak, Presales Manager, SAP Customer Experience

12:05 – 12:35 Uhr: Kunden-Engagement 2.0 mit der Mapp Cloud

Stefan Piaskowski, Senior Product Manager, Mapp Digital

Stefan Piaskowski, Senior Product Manager, Mapp Digital

12:35 – 12:55 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Alle, die ihr E-Commerce in Zeiten der Coronakrise und danach selbst aufs nächste Level heben möchten, sollten sich schnell einen Zugang sichern. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash von OnlineMarketing.de zum Thema E-Commerce. Nimm am Webinar teil, egal von wo und mit welchem Device, und gewinne neue Erkenntnisse für deine Online-Strategie.

