Tests entdeckt: Bald Dark Mode bei TikTok?

Erstaunlich spät scheint TikTok demnächst einen Dark Mode für die eigene Video App einzuführen. Viele andere Apps verfügen bereits seit einigen Monaten über den Dunkelmodus und erhalten von den meisten Usern positives Feedback. Nun entdeckte Social-Media-Experte Matt Navarra die Option bei TikTok und teilte Screenshots auf Twitter.

TikTok is about to launch its own Dark Mode option pic.twitter.com/JSgQVbzsGh