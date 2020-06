Test bei Twitter: Verifizierung einfach über die App beantragen

Der blaue Haken ist auf fast allen Social-Plattformen ein Zeichen für Authentizität. Dementsprechend beliebt ist das Verifizierungs-Symbol. Doch Twitter, Instagram und Facebook stellen alle verschiedene Anforderungen an die Accounts, die verifiziert werden möchten. Lange Zeit konnten Twitter User die Verifizierung über das Hilfe-Center beantragen. Dann wurde das Programm eingestellt. Reverse Engineerin Jane Wong entdeckte nun einen Test von Twitter, der bedeuten würde, dass das Programm bald wieder geöffnet wird.

In dem Screenshot, den sie auf Twitter teilte, ist zu sehen, dass in den Einstellungen der App ein neuer Button hinzugekommen ist. „Request Verification“ steht dort und gibt Twitter-Nutzern, die schon seit Langem auf ihren blauen Haken warten, Hoffnung darauf, ihre Verifizierung bald ganz einfach beantragen zu können.

Twitter is working on “Request Verification” 👀



(I’m not Twitter employee. I’m not tech support) pic.twitter.com/ED58QsD7kM