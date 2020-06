Technische Fehler bei Social-Plattformen: Erhöhte Nutzung des #blacklivesmatter zeigt Schwachstellen auf

Sowohl Instagram als auch TikTok berichteten über das vergangene Wochenende von Schwierigkeiten auf ihrer Plattform. Die verstärkte Nutzung der Hashtags #blacklivesmatter und #georgefloyd stellte besonders Instagrams Anti-Spam-System vor eine Herausforderung. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd vergangenen Montag teilten viele User ihre Gedanken online und nutzen dafür die besagten Hashtags. Auf Instagram kam es dazu, dass Posts mit den Hashtags blockiert wurden. TikTok hingegen zeigte unter den Videos fälschlicherweise an, dass diese keine Aufrufe und kein Engagement hätten.

Einige User, die unter dem Hashtag posten wollten, erhielten eine Meldung von Instagram, die sonst spammigem Verhalten vorbehalten ist. Bei vielen ließ dies die Frage aufkommen, ob oder warum Instagram die Nutzung des Hashtags einschränken möchte.

In einem Tweet reagierte das PR Team von Instagram und erklärte den Grund für die Meldung. Demnach sollte die Reichweite des Hashtags nie eingeschränkt werden, jedoch führte die stark angestiegene Nutzung dazu, dass das Spam Prevention Tool der Plattform eingriff und die Handlungen einiger User blockierte.

We have technology that detects rapidly increasing activity on Instagram to help combat spam. Given the increase in content shared to #blacklivesmatter, this technology is incorrectly coming into effect,

heißt es im Statement auf Twitter. Das ganze Team arbeite derzeit daran, dass Handlungen der User nicht mehr aufgrund des Hashtags blockiert werden.

Auch TikTok vermeldete einige Probleme. Hier wurde kein Content blockiert, jedoch wurde in der App angezeigt, dass Content, der mit den Hashtags #blacklivesmatter oder #georgefloyd versehen war, keine Aufrufe hat. Grund dafür war ein technischer Fehler, für den Vanessa Pappas, TikTok US General Manager, und Kudzi Chikumbu, Director der Creator Community, sich in einem Blogpost entschuldigten:

[I] n fact, videos with these hashtags have currently generated well over 2 billion views, which is a testament to their importance to and resonance among our community. Nevertheless, we understand that many assumed this bug to be an intentional act to suppress the experiences and invalidate the emotions felt by the Black community. And we know we have work to do to regain and repair that trust.