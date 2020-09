Reels könnten bald in den Main Feed der Instagram App wandern. Versucht Instagram so, das neue Feature zu pushen?

Die Social-Plattform Instagram versucht derzeit verstärkt, sich im Konkurrenzkampf mit TikTok zu beweisen. Das neue Feature Reels wurde als TikTok-Klon entwickelt, doch bisher überzeugt es die meisten User noch nicht. Für viele mangelt es an der Funktionalität, die TikTok im Bearbeiten der Videos bietet. Doch Instagram scheint entschlossen, das neue Feature zu einem Erfolg zu machen. Seit Kurzem ersetzt der Reels Tab bei einigen Usern den Explore Tab. Jetzt sollen Reels auch in den Main Feed kommen.

Suggested Reels kommen zwischen Feed Posts

Influencer Marketing Experte Lindsey Gamble teilte einen Screenshot seines Instagram Feeds. Er gehört zu der Testgruppe, bei der derzeit Suggested Reels im Feed getestet werden.

Instagram (@instagram) looks to increase the discovery of Instagram Reels content with a new scrollable ‘Suggested Reels’ section in the main feed. pic.twitter.com/ImXQMwIIYC — Lindsey Gamble (@LindseyGamble_) September 8, 2020

In den Suggested Reels werden Usern Reels vorgeschlagen, die sie noch nicht geguckt haben. Ob diese wie bei dem „Neue Stories“-Feature im Feed von Accounts stammen, denen sie folgen, wird nicht deutlich. So oder so könnten Reels durch das Feature mehr Aufmerksamkeit erhalten und beliebter werden. Das Gleiche dürfte der Fall sein, wenn der Explore Tab bei allen Usern durch den Reels Tab ersetzt wird. Zunächst müsste Instagram aber einen Weg finden, um TikToks von Reels auszuschließen. Denn viele Accounts nutzen einfach ihre auf TikTok erstellten Videos für Reels. Bei diesen ist das TikTok-Logo stehts im Video sichtbar, was Instagram ein Dorn im Auge sein dürfte.

Kann Reels TikTok überholen?

Um User nachhaltiger an die eigene Plattform zu binden und eine ernsthafte Konkurrenz für TikTok zu werden, muss die Reels-Funktion erst weiter ausgereift werden. Hieran arbeitet Instagram bereits und ergänzt in kleinen Schritten neue Funktionen. Wirklich abheben dürfte Reels erst, wenn mehr Creator ganz zu der Plattform überwandern. Mit TikToks Zukunft in den USA in der Schwebe und der Deadline zur Übernahme kurz bevor, könnte Reels ein ähnliches Wachstum bevorstehen wie damals Instagram Stories, die von Snapchat kopiert wurden.

