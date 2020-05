Instagram Shopping: Neue Anwendung des Story-Links bei Instagram

© NeONBRAND - Unsplash

Sobald sie 10.000 Follower haben, erhalten Instagram Accounts die Möglichkeit, mit einem Swipe-up-Link in ihrer Story auf eine andere Seite zu verlinken. Viele möchten dadurch Follower auf ihre Seite führen, doch auch die Verlinkung zu einem IGTV Video ist möglich. Nun arbeitet Instagram an einer dritten Option: Der Verknüpfung zu Instagram Shopping. Reverse Engineerin Jane Manchun Wong entdeckte die Funktion und teilte einen Screenshot auf Twitter.

Instagram is working on Instagram Shop Stories Link Navigation pic.twitter.com/Zte6hVWFaV — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2020

Instagram Shopping: Schaufensterbummel auf Instagram

Shopping auf Instagram ist in Deutschland seit Anfang 2018 verfügbar. Seit dem können Unternehmen ihre Produkte direkt in Instagram Posts markieren. Für Follower bietet dies ein sehr vereinfachtes Shopping-Erlebnis. Mit einem Klick landen sie auf dem gewünschten Produkt und können dieses direkt erwerben. Die Funktion nun auch in Stories zu unterstützen, ergibt durchaus Sinn. So bleiben User, statt in einen Online Shop geleitet zu werden, im Instagram Shop des jeweiligen Unternehmens und somit in der App. Statt nur zu einem einzelnen Produkt zu führen, wie es zum Beispiel bei Shopping Stickern in der Story bisher üblich war, scheinen Follower mit dem neuen Link auf eine Instagram Shop Explore Page geleitet zu werden, die derzeit auch von Instagram getestet wird.

For now, it brings us to this new Instagram Shop explore UI:https://t.co/vpkduzRuvC — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2020

Unternehmen können ihre Instagram-Strategie anpassen

Demnach würde der Instagram Shop zu einem virtuellen Schaufenster werden. Ähnlich wie auf Pinterest, wie auch Wong schreibt, könnten User dort regelrecht Bummeln gehen und noch weitere Produkte entdecken. Für Unternehmen, die Instagram Shopping nutzen oder benutzen möchten, bedeutet dies, dass noch stärker auf die Präsentation der Produkte im Shop und ihre Vollständigkeit geachtet werden muss. Zusätzlich könnten jetzt schon Überlegungen angestellt werden, wie überzeugende Story Slides erstellt werden können, um die Follower zum Swipe-up auf den Shop zu bewegen.