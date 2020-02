Stockmedien korrekt nutzen – Experten beantworten deine Fragen im Webinar.

Im interaktiven Webinar erklären dir Experten, wie du Stockmedien richtig nutzt und was welche Lizenz bedeutet. Kostenfrei und anhand von Praxisbeispielen lernst du die richtige Verwendung von Stock-Inhalten. [Anzeige]

Darüber, wie es rechtlich mit der Nutzung von Stockmedien im Internet aussieht und was Lizenzen genau erlauben, herrscht immer wieder Unklarheit. In einem interaktiven Webinar möchte Adobe Nutzerfragen zu der korrekten Verwendung von Stockmedien in Unternehmen klären. Denn hier stellen sich Mitarbeitende immer wieder Fragen, die ohne rechtlichen Rat oft nur unklar zu beantworten sind, zum Beispiel:

Welche Adobe-Stock-Lizenz ist für Blogs und Social-Media-Kampagnen die richtige?

Darf ich meine Stockmedien auch mit Teammitgliedern, Kunden oder Partnern teilen?

Was muss ich bei der Bearbeitung und Veröffentlichung von Stockmedien beachten?

Lizenzfragen zu Adobe Stock werden im interaktiven Webinar beantwortet

Im Webinar sind die häufigsten und wichtigsten Nutzerszenarien zusammengestellt. Die dafür geltenden Regelungen werden von Stock-Experte Sven Doelle und Stock-Fotograf Arne Trautmann erklärt. Anhand von konkreten Praxisbeispielen lernst du, wie du Stockmedien richtig verwendest. Gänzlich kostenfrei erhältst du Antworten auf noch offene Fragen. Im Webinar „Stockmedien richtig verwenden – so geht’s“ zeigen die beiden Stock-Experten, was genau beachtet werden muss.

Am 18. Februar um 10 Uhr kannst du dabei sein und dein Wissen rund um die Nutzung von Stockmedien auffrischen!

Sven Doelle ist im Solution Consulting Team bei Adobe für die Creative Cloud und Adobe Stock für Unternehmen verantwortlich. Als Customer Advocate für die Adobe Digital Imaging Produkte ist der Principal Business Development Manager seit über zehn Jahren auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube in engem Kontakt mit der Community.

Arne Trautmann ist Jurist mit den Schwerpunkten geistiges Eigentum und Technologie in einer wirtschaftsberatenden Kanzlei.

Adobe-Stock-Nutzer kennen ihn aber auch unter dem Künstlernamen „Kzenon“ – als einer der erfolgreichsten Stock-Fotografen ist er seit mehr als einem Jahrzehnt auf Adobe Stock.

Melde dich jetzt kostenfrei an und kläre deine Fragen im Webinar und eliminiere alle Unsicherheiten!

