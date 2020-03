Statt nur in Stories: Live Streams direkt in IGTV teilen

© IGTV - Instagram

Live Videos auf Instagram sind für einige Marken und Unternehmen ein beliebtes Format geworden, zum Beispiel um Abläufe zu zeigen oder Fragen zu beantworten. Abonnenten werden während der Aufnahme über das Live Video informiert, was die View Rate erhöhen kann. Anschließend teilen einige das Video in ihrer Story, um es noch 24 weitere Stunden zur Verfügung zu stellen. Reverse Engineerin Jane Manchun Wong entdeckte jetzt Hinweise darauf, dass die Live Streams bald auch direkt im Anschluss an die Aufnahme als IGTV Video hochgeladen werden können.

Live Streams direkt im Anschluss auf IGTV hochladen

Instagram is working on streamlining sharing Live Videos to IGTV after it’s ended with this new UI pic.twitter.com/4q57GHcvoQ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 11, 2020

Die Option würde einerseits den Aufwand rechtfertigen, der teilweise mit einer Videoaufnahme einhergeht und könnte die Views erhöhen. Dadurch, dass die Aufnahme nicht wie eine Story nach 24 Stunden verschwindet, hätten mehr Follower Zugriff darauf. Außerdem könnte sie helfen, eine umfangreichere Content Library aufzubauen und den eigenen Online-Auftritt zu verbessern. Denn gerade bei abgedrehten FAQs könnte es sein, dass in dem Live Stream häufig gestellte Fragen beantwortet wurden. Die Beantwortung als „nachschlagbare“ Quelle im eigenen IGTV Channel hochzuladen, könnte sinnvoll für Abonnenten mit den gleichen Fragen sein.

Bisher konnten die abgefilmten Live Videos heruntergeladen und wieder bei IGTV hochgeladen werden. Hierbei liegt der Vorteil darin, dass die häufig ungeskriptete Aufnahme geschnitten und bearbeitet werden kann, um in einer etwas verbesserten Form wieder online gestellt zu werden. Diese Bearbeitung würde bei der neuen Option wegfallen. Hier würden User direkt nach Beendigung des Live Streams „In IGTV teilen“ auswählen. Dies dürfte besonders für Account-Betreiber, die keine Zeit für eine zusätzliche Bearbeitung haben oder die glücklich mit ihrer Aufnahme sind, eine interessante Ergänzung darstellen.

Instagram setzt auf neue IGTV-Funktionen

Noch gibt es keine Ansage von offizieller Seite dazu, wann das Feature ausgerollt werden könnte. Doch die in der Vergangenheit von Wong entdeckten Features haben es fast ausschließlich nach einiger Zeit in die Umsetzung geschafft. Gerade mit der verstärkten Aufmerksamkeit, die Instagram derzeit auf IGTV legt, ist auch die Realisierung dieses Features sehr wahrscheinlich. So wurden zuletzt Test zu einer Video-Response-Funktion in IGTV entdeckt. Zudem experimentiert Instagram derzeit mit Ads in IGTV, die das Format für Creator interessanter gestalten sollen.