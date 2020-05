Konkurrenz für YouTube? Spotify testet Video-Podcasts

Screenshot Spotify

Können User ihre Lieblingspodcaster zukünftig nicht nur hören, sondern auch sehen? Gut möglich, denn Spotify testet momentan Video Content auf der eigenen Plattform. Gemeinsam mit den beiden YouTube Stars Zane Hijazi and Heath Hussar, die den Podcast „Zane and Heath: Unfiltered“ moderieren, probiert der Musik-Streaming-Dienst momentan ein neues Format aus: Video-Podcasts.

Zusätzlich zu drei Episoden von „Zane and Health: Unfiltered“ kann sich die Hälfte der weltweiten Spotify User auch Videos von den Podcast-Aufnahmen anschauen. Die Hörer können dabei vorher nicht sehen, zu welchen Folgen eine zusätzlicher Clip verfügbar ist. Hierfür müssen sie die Podcast-Folgen anklicken. Ist ein Video zu der Folge aufgenommen worden, kann dieses auch über den ganzen Screen ausgespielt werden – egal ob in der App oder für die Desktop-Version. Die Clips sind nur in den jeweiligen Sprachen der Moderatoren verfügbar und werden für das globale Publikum nicht übersetzt. Interessant für Advertiser: Die Videos zum Podcast sollen auch Werbe-Slots enthalten.

Spotify könnte mit dem neuen Video Feature für Podcaster interessanter werden

Die Zusammenarbeit mit den beiden YouTubern ist zwar momentan nur ein erster Test. Trotzdem könnten bald auch andere Podcaster in einem Clip zu sehen sein. Denn gegenüber dem Online-Magazin The Verge bestätigte ein Insider, dass die Tests möglichst schnell abgeschlossen werden sollen. Spotify plane, das Video Feature schon in naher Zukunft weltweit auszurollen.

Dass der Musik-Streaming-Dienst nun mit zwei YouTube Stars zusammenarbeitet, könnte als direkter Angriff auf Googles Video-Plattform verstanden werden. Denn viele Podcaster nutzen bisher YouTube, um mit ihrem Publikum auch Video Content teilen zu können. Der Vorteil für die Moderatoren hier: Die Clips können ganz einfach in der Google-Suche gefunden werden. Die potentielle Reichweite ist so viel höher als bei Spotify. Würde Spotify es mit dem neuen Video Feature ebenfalls in die Suchergebnisse von Google schaffen, könnte die Plattform auch in dieser Hinsicht attraktiver für Podcaster werden.

Spotify: Vom Musik-Streaming-Dienst zur ganzheitlichen Entertainment-Plattform?

Spotify versucht schon länger, Videos auf der eigenen Plattform zu integrieren. So spielt der Musik-Streaming-Dienst bereits kurze Ausschnitte aus einem Musikvideo aus, wenn ein Künstler ein neues Album veröffentlicht. Ob User tatsächlich Moderatoren und Gäste bei der Aufnahme eines neuen Podcasts sehen möchten, wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Der derzeitige Test von Spotify könnte aber ein Hinweis darauf sein, dass die Musik-Plattform über eine Erweiterung des eigenen Angebots nachdenkt. Noch ein Indiz dafür: Der Musik-Streaming-Konzern baut in Los Angeles momentan ein Studio. Dieses soll nicht nur für Podcast-Aufzeichnungen, sondern auch für Videoaufnahmen genutzt werden. Wann die Tests zu den neuen Video-Podcasts abgeschlossen sind und welche Podcaster als nächstes nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.