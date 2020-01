Social Media Marketing: Vier Millionen Werbende nutzen Story Ads

Immer mehr Unternehmen nutzen Stories auf Social-Media-Plattformen, um Werbung zu schalten. Das verkündete Carolyn Everson, Facebooks Vice President für globales Marketing am Dienstag während einer Pressekonferenz. Ganze vier Millionen Werbetreibende würden das Format auf Facebook, im Messenger und auf Instagram nutzen. Erst im April vergangenen Jahres verkündete der Social-Media-Riese, dass rund drei Millionen Unternehmen Gebrauch von den Stories machen würden. Das bedeutet, dass Facebook in weniger als einem Jahr eine Millionen Kunden mehr für das Format gewinnen konnte. Ein möglicher Grund dafür: Werbung in Stories zu schalten, kostet in vielen Fällen immer noch weniger als in anderen Formaten.

Story Ads werden immer beliebter. Wie viel Geld die Facebook Inc. damit verdient, wollte Everson allerdings nicht mitteilen. Sie sagte dazu:

It’s not like 4 million [advertisers] are only doing stories, they are using all of the formats, or many formats .. stories being one of them. [… ] sometimes stories can lower their effective cost [… ] but then they get better results. When you are a direct-to-consumer performance marketer, they invest more if they are getting better results.