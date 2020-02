Snapchat-Mutterkonzern veröffentlicht Umsatzzahlen für 2019 – und enttäuscht die Anleger

Der Instant-Messaging-Dienst Snapchat veröffentlichte am Dienstag die Umsatzzahlen für das Q4 2019. Nach US-Börsenschluss gab der Konzern hinter der App, Snap Inc., bekannt, dass es zum Jahresende deutlich weniger Werbeerlöse gab als erwartet. Im Jahresvergleich konnte sich das Unternehmen zwar verbessern und den Umsatz um 44 Prozent steigern. Der Gewinn nahm von 389,8 Millionen US-Dollar auf 561 Millionen US-Dollar zu. Auch die Anzahl der aktiven Nutzer auf Snapchat wuchs im Vergleich zum vorherigen Quartal auf 218 Millionen User. Das sind ganze vier Prozent mehr als noch in Q3. Trotzdem reagierten die Anleger enttäuscht. Die Aktie brach zwischenzeitlich im nachbörslichen Handel um ganze zwölf Prozent ein.

Experten rechneten laut dem Marktforschungsunternehmen eMarketer mit einem weltweiten Werbeerlös von 1,53 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr. Obwohl der Gesamtumsatz für viele Anleger eher enttäuschend war, gab Snapchat an, dass sich die Werbeeinnahmen zumindest in Q4gegenüber dem voherigen Quartal verdreifacht hätten. Eine konkrete Zahl nennt das Unternehmen hierbei allerdings nicht. Trotz des Einbruchs der Aktie sehen viele Experten durch diese Entwicklung der Zukunft von Snapchat optimistisch entgegen. Debra Aho Williamson, leitende Analystin bei eMarketer, sagte dazu:

[…] the growth of its ad business shows that marketers want to engage with its youthful audience. Snap has also been a standard-bearer when it comes to new ad formats, such as augmented reality advertising, and those features are attractive to some advertisers. Regarding user growth, user gains were strong in 2019 outside of Snap’s core US and Europe regions, probably aided by the revamped Android app.