Snapchat News: Detaillierte Insights und neue Story-Funktion

© Snapchat

Mit einem Update bietet Snapchat Nutzenden mit Creator Account neue und übersichtlichere Insights. Zudem sollen, ähnlich wie bei Instagram, Antworten auf Fragen der Follower direkt in der Story möglich werden.

Creator können nun genau nachvollziehen, wie jeder einzelne Snap performt hat

Snapchats Anforderungen an Accounts, die zu einem Creator-Profil werden möchten, sind nicht ganz deutlich. Anders als zum Beispiel auf Instagram, wo User einfach selbst auswählen können, welches Profil zu ihnen passt, entscheidet Snapchat selbst, ob ein User ein Creator-Profil bekommt. Auf Snapchats Support-Seite steht dazu:

One way to get a Creator Profile is to create Lenses. Learn how to get started with Lens Studio. Another way to get a Creator Profile is to create engaging Stories and grow your audience. Make sure to follow our Community Guidelines, though!

Somit können nicht alle User auf die neuen Insights zugreifen. Diejenigen, die Zugriff haben, profitieren jedoch von den detaillierteren Statistiken zu jedem Snap.

Der Vergleich von den neuen Insights zu den alten Inisghts. © Social Media Today

Die neue Quotes-Funktion funktioniert wie bei Instagram

Die zweite Neuerung betrifft die nun gut sichtbaren Replies auf Stories. Creator können ihren Followern Fragen stellen und die Antworten in einer neuen Story teilen. Dazu klickt man auf die kleinen Anführungszeichen, die neben der Antwort in den Insights angezeigt werden und positioniert den Antwort-Sticker irgendwo in der eigenen Story. Die zitierten Follower bekommen eine Benachrichtigung.

NEW from Snapchat, they updated their creator in-app analytics today. You can also see all the replies to specific snaps and then add any of those replies to your story, they call it “Quoting”



New layout rocks and Quoting has very similar functionality to IG Stories’ Q&A. pic.twitter.com/6D6gZSjsgy — Mike Metzler (@MTZLER) May 12, 2020

Mit diesen beiden Updates übernimmt Snapchat zwei beliebte Funktionen von Instagram. Dort wurden die Insights erst kürzlich aktualisiert. Und auch der Fragen-Sticker ist in Instagram Stories sehr beliebt. Besonders um mehr User Engagement hervorzurufen, können Fragen und die anschließende Reaktion auf Fragen sehr hilfreich sein.