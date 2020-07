Highlights, AR Lenses und Shops: Snapchat führt Brand-Profile ein

Snapchat verkündete, dass es in naher Zukunft Brand Profile in der App geben wird. Nachdem bereits ein Beta-Test durchgeführt und abgeschlossen wurde, möchte das Social-Media-Unternehmen die Möglichkeiten für Businesses ausbauen, mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu kommen. Snapchat erklärt:

Brand Profiles offer a permanent home for brands on Snapchat, [bringing] various brand experiences for Snapchatters together into a single home on our service. With 229 million Snapchatters using the app daily, this real estate for our partners is especially important in a world where our millennial and Gen Z audiences can be hard to reach and build deep, authentic relationships with on many platforms.