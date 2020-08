Snapchat macht sich den Hype um die chinesische App zunutze und launchte in Zusammenarbeit mit beliebten TikTok Creatorn zahlreiche neue AR Lenses.

Dass User Clips oder Videos, die mit AR Lenses in der Snapchat App entstanden sind, auch auf anderen Plattformen posten, ist für Snap keine Neuheit. Nun macht sich der Social-Media-Konzern genau diesen Umstand zunutze und launchte AR-Filter, die speziell für den Gebrauch auf TikTok konzipiert wurden. Hierfür holte sich Snapchat vier Star Creator der Kurzvideo-App mit ins Boot. Die Idee dahinter: TikToker und andere Influencer sollen Snapchat künftig mehr als Creation Tool nutzen anstatt als Social-Media-Plattform. Bis jetzt ist in nur zwei der AR Lenses Musik integriert, dies soll sich aber in naher Zukunft – vor allen Dingen im englischsprachigen Raum – ändern.

Umgang mit TikTok: Snapchat wählt einen anderen Weg als Facebook

Gegenüber dem Onlineportal The Verge sagte Snapchat, dass die Kreation von Content gefördert werden soll. Challenges auf der Plattform zu pushen, sei nicht das Ziel. Damit schlägt Snapchat im Umgang mit der aufstrebenden TkiTok App einen anderen Weg ein als Social-Media-Riese Facebook. Denn letzterer versucht der chinesischen Plattform durch die Einführung des neuen TikTok-artigen Features Reels auf Instagram eher, das Wasser abzutragen. Snapchat hingegen scheint eine Zusammenarbeit mit der neuen Konkurrenz anzustreben. Wie sich die Social-Media-Landschaft durch das Aufkommen eines neuen großen Players verändern wird, bleibt abzuwarten.

