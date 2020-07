Revolution im Kleinen? Snapchat launcht Snap Minis

Ab dieser Woche können Snapchat User die App nicht nur nutzen, um mit ihren Freunden zu chatten oder AR-Filter anzuwenden. Denn wie bereits auf dem Snap Summit 2020 angekündigt, finden User jetzt auch sogenannte Snap Minis auf Snapchat. Diese Mirco-Apps sind kleinere App-Versionen innerhalb der Snapchat App und geben Entwicklern eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, die breite Masse von Snapchat-Nutzenden zu erreichen. Die Snap Minis haben also Vorteile für beide Seiten. Einerseits können noch unbekannte App Developer die Reichweite Snapchats nutzen. Andererseits wird die Plattform für die User durch die Micro-Apps stetig ausgebaut und bleibt somit interessant für die Nutzenden.

Die erste Snap-Mini-Auskoppelung ist in Kooperation mit dem Self-Care-Service Headspace entstanden. Die Micro-App stellt Usern Meditationsübungen und Achtsamkeits-Workshops zur Verfügung, die sie gemeinsam mit Freunden innerhalb der App absolvieren können. Die Snap Mini App des Self-Care-Unternehmens soll den Nutzenden vor allen Dingen dabei helfen, die Coronapandemie psychisch unbeschadet zu überstehen. Denn gerade in den vergangenen Monaten, hatten viele User mit der Isolation durch die vielerorts herrschende Ausgangssperre zu kämpfen. Das Online-Portal Mashable erklärt:

Users can access the Mini in chat by clicking on the rocket icon at the bottom of the screen, which initiates a Headspace session within Snapchat that the person or people they’re chatting with can also click to join. Once a user clicks into a session, there are six three-to-four minute meditations to choose from: ‚Just Breathe‘, ‚Get out of a funk‘, ‚Kick the panic‘, ‚Be nice to you‘, ‚Pressure to succeed‘ and ‚Me time‘.