Die Kurzvideoplattform TikTok gab am Wochenende eine neue Funktion bekannt, die es Usern ermöglicht, kleine Gratis-Geschenke an Freunde zu verschicken. „Small Gestures“ heißt das Feature, das ab sofort in der App freigeschaltet ist. Bis zu drei Mal können Nutzer so ihren Freunden mithilfe einer kleinen Geste zeigen, dass sie gerade an sie denken.

In an effort to give back and spark joy throughout the TikTok community and beyond, we’ve come together with our brand partners to launch ‚Small Gestures‘ – a new way for users to provide much-needed comfort and „thinking of you“ reminders to their friends and family while we are apart,