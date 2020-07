Shoploop: Google launcht Plattform zum Entdecken, Bewerten und Kaufen von Produkten

Mit Shoploop liefert Google eine Plattform für kurze Videos, in denen User Produkte testen, bewerten und vorstellen. Ein Klick reicht, um ein Produkt dann zu speichern oder direkt zur Website des Händlers zu kommen. Shoploop könnte also als Antwort auf die E-Commerce-Bestrebungen Facebooks mit Shops sowie den aktuellen Kurzvideo-Trend rund um TikTok und Reels verstanden werden.

Die meisten Menschen informieren sich heutzutage online, wenn sie neue Produkte kaufen möchten. Entweder sie starten eine Suche bei Amazon, sie lassen sich auf Pinterest oder Instagram inspirieren oder sie suchen bei Google. Dort und auf anderen Plattformen interessieren sie meist auch Bewertungen oder Einschätzungen anderen User.

Um dem gerecht zu werden und das eigene Standing im E-Commerce-Ökosystem zu stärken, führt Google nun Shoploop ein. Bereits vor einigen Wochen machte das Suchmaschinenunternehmen auf sich aufmerksam, als es kostenfreie Retail Listings für die Suche eingeführt hatte, um diese enger mit dem E-Commerce zu verknüpfen. Mit Shoploop gibt Google Usern nun nicht nur die Chance, spannende Produkte via Search zu finden, sondern diese auf einer dedizierten Plattform in Aktion zu sehen.

Lax Poojary, der General Manager für Shoploop, erklärt auf Googles Blog The Keyword, dass alle Videos auf der Plattform kürzer als 90 Sekunden sein werden. Sie sollen dazu beitragen, Produkte auf unterhaltsame Weise kennenzulernen. Momentan fokussiert sich Shoploop noch vor allem auf die Beauty-Kategorien Makeup, Hautpflege, Haare und Nägel.

Publisher, Influencer oder auch Shop-Besitzer können auf der neuen Plattform Produkte vorstellen. Google möchte damit erreichen, dass User von Personen einen Eindruck von den Produkten vermittelt bekommen, die in dem konkreten Bereich des Produkts Expertise haben und dieses seriös bewerten können. Zudem hofft Google, den Menschen mit Shoploop eine digitale Shopping-Erfahrung liefern zu können, die das Offline Shopping ein Stück weit ersetzt.

We want to help people experience the look and feel of products they’re shopping for in real life without going to a physical store. Shoploop helps you get product reviews from real people who are knowledgeable about the products in a particular area.