Werde zum SEO-Profi: Mit der PageRangers Tool-Box

An dem Witz „Wo versteckt man am besten eine Leiche?“ – „Auf der zweiten Seite von Google“ ist etwas Wahres dran. Denn wer bei Google nicht unter den ersten Suchergebnissen angezeigt wird, zieht signifikant weniger User auf seine Inhalte. Ein angepasstes und strukturiertes SEO ist daher für Publisher und Advertiser unabdingbar. Die SEO-Tool-Box von PageRangers hilft dir dabei, deine Website zu analysieren und zu optimieren. Mit SEO-Software hast du nicht nur Zugriff auf ein professionelles Monitoring, die Search Console und eine Übersicht über die Performance deiner Landingpages. Sondern du wirst auch effektiv bei der Optimierung deiner Website unterstützt.

PageRangers: Optimale SEO-Unterstützung für deine Website

Mit der PageRangers SEO-Tool-Box wirst auch du zu einem echten SEO-Experten und passt so deine Website optimal an, um in der Google-Suche ganz oben aufzutauchen. Egal ob OnPage-Optimierung, Keyword-Analyse oder Search Console: PageRangers zeigt dir mit übersichtlichen Grafiken und einem intuitiven Interface, welche Möglichkeiten du hast, um bei Google besser zu ranken. Dabei bietet dir die SEO-Software eine ganze Bandbreite an Modulen. Du willst wissen, wie deine Konkurrenz abschneidet? PageRangers bietet dir mit dem Explorer-Modul die Möglichkeit, deine Konkurrenz zu analysieren mit deiner Website und zu vergleichen. Du willst deine Keywords optimieren? Mit PageRangers ist die Keyword-Analyse ganz unkompliziert. Du willst sehen, auf welcher Position deine Website ist oder das Ranking deiner URLs nachvollziehen? PageRangers liefert dir in der Search Console genaue Daten.

Optimierung einer Whitepaper Landingpage auf das Keyword „Vertrieb“ (Bild anklicken für eine größere Ansicht)

Die PageRangers Toolbox kostenlos testen

Anders als andere SEO-Softwares ist PageRangers intuitiv und übersichtlich und bietet dir auch als Einsteiger professionelle Optionen, deinen Inhalt SEO-konform anzupassen. Du hast schon etwas Ahnung von SEO? Dann unterstützt dich die Tool-Box bei deinen Optimierungsvorhaben bestmöglich. Noch nicht überzeugt? Dann teste jetzt kostenlos 14 Tage die PageRangers SEO-Tool-Box.

