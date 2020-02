Bye-bye, Sales Navigator: LinkedIn verabschiedet sich von dem Tool für Gmail

Wer sich mit einem Gmail-Konto bei LinkedIn angemeldet hat, kann noch bis zum 18. März das Sales Navigator Tool nutzen. Bis dahin zeigt das Tool den Usern die LinkedIn-Biographie all ihrer E-Mail-Kontakte an. Von diesem Feature verabschiedet sich das Business-Netzwerk im kommenden Monat. Für viele Social Media Manager und Marketer, die Gmail nutzen, könnte das unbequeme Folgen haben. Denn bisher verwenden Professionals den Sales Navigator, um einen Eindruck von ihrem E-Mail- und potentiellen Geschäftspartner zu bekommen. Die Abschaffung des Tools begründete die Plattform schlicht damit, dass es keinen signifikanten Nutzen für die User hätte. LinkedIn sagte dem Onlineportal SocialMediaToday gegenüber:

We continuously work with our customers and partners to focus on building and supporting the features that best help them build and maintain relationships with their buyers. As a result of low adoption, we have decided to sunset the Sales Navigator for Gmail feature on March 18, 2020.