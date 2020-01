Rückzug: Doch keine Werbung auf WhatsApp – vorerst

Noch im Sommer letzten Jahres hatte Facebook angekündigt, mit dem kostenfreien Messenger WhatsApp Geld machen zu wollen. Und zwar, indem Werbung auf der Plattform geschaltet wird. Von dem Plan wurde jetzt allerdings Abstand genommen, wie das Wall Street Journal berichtet.

Die Anzeigen sollten ursprünglich wie Stories Ads auf Instagram in den Statusmeldungen auf WhatsApp auftauchen. Diese Pläne hatten zuletzt auch die WhatsApp-Gründer Jan Koum und Brian Acton Abstand von dem Unternehmen nehmen lassen. Beide hatten sich zuvor stets gegen Werbung im Messenger ausgesprochen.

Ein Team hatte sich um die Entwicklung der Funktion gekümmert. Dieses wurde laut Insidern, auf die das Wall Street Journal sich beruft, in den letzten Monaten aufgelöst und auch der bereits erarbeitete Code wurde entfernt. Das bedeutet, dass die App, die im letzten Jahr am häufigsten heruntergeladen wurde, in naher Zukunft nicht maßgeblich zu Facebooks Werbeeinnahmen beisteuern wird.

Nach dem Austritt der Gründer schien Anzeigen in Statusmeldungen nichts mehr im Wege zu stehen und noch auf dem Facebook Marketing Summit wurden die neuen Möglichkeiten auf WhatsApp präsentiert. Warum nun also der Rückzug? Generell scheint es schwierig, Messenger zu monetarisieren. Zu groß wäre beispielsweise die Störung in einem privaten Chat. Denkbar ist auch, dass der Zugriff auf genügend Nutzerdaten fehlte. Zumal WhatsApps Fokussierung auf Erweiterungen wie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Chats sehr auf User Privacy abzielt. Da passt Ad Targeting nicht ins Bild.

Derzeit kommen nach und nach andere Messenger auf, die nicht die Verbindung zu Facebook aufweisen und somit von einigen Menschen bevorzugt werden. Zwar ist die Konkurrenz hier noch nicht groß, doch die Einführung von Reklame könnte einige User dazu veranlassen, den Standard-Messenger umzustellen. Daraus könnte eine größere Bewegung entstehen, schließlich möchten alle weiterhin in der Lage sein, mit ihren Freunden zu kommunizieren. Stephanie Wißmann, Vice President Digital and Growth bei tyntec, ordnet das OnlineMarketing.de gegenüber ähnlich ein:

Ads auf WhatsApp sind jedoch nicht komplett aus dem Gespräch, sondern lediglich auf Eis gelegt. Im Wall Street Journal heißt es:

For now, the focus is on features [which allow] businesses to communicate with customers and organize those contacts, said one person familiar with the matter.