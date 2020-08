Room Decorator: Amazons App updatet die AR-Funktion

Mit Hilfe von Augmented Reality lassen sich Objekte in andere Settings versetzen. Darauf basieren zum Beispiel Spiele wie Pokémon GO. Aber auch für Menschen, die Kleidung an sich testen möchten oder sich nicht für ein neues Sofa entscheiden können, stellt sich die Technologie hinter AR als nützlich heraus. Amazon weiß sich dies zunutze zu machen und startet ein großes Update der eigenen iOS App. Bisher konnten User nur ein Item in ihre Umgebung einfügen, mit dem Update ist dies mit gleich mehreren Gegenständen möglich. Der Room Decorator erlaubt das Arrangieren von „dutzenden“ Einrichtungsgegenständen in einem Raum.

Amazon said Room Decorator can be used with tens of thousands of items sold by both Amazon and independent merchants on its site. You can access the new tools by clicking on the ‚view in you room‘ button available on the pages of these items,