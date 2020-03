Buchempfehlung: „So geht Kundengewinnung heute!“ von Roger Rankel

© OnlineMarketing.de

Dein Ziel für 2020: Du willst neue Kunden gewinnen und diese nachhaltig für dein Unternehmen begeistern. Aber wie? Genau diese Frage beantwortet dir der Erfolgsautor und Speaker Roger Rankel in seinem neuen Buch „So geht Kundengewinnung heute!“. Denn im Gegensatz zu den herkömmlichen Tipps und Tricks, wie zum Beispiel wie du deine Reichweite ausbaust oder deine Zielgruppe analysierst, begleitet dich der Bestseller-Autor mit seinen Ratschlägen Schritt für Schritt in Richtung Kundengewinnung. Und das nicht nur für den digitalen Bereich. Auch Tipps für die persönliche Kundengewinnung findest du in dem Buch. Denn laut Rankel kommt es nicht nur auf schnelle Online-Effekthascherei an, sondern auf langfristige Kundenbindung. Das Buch behandelt daher unter anderem folgende Themenschwerpunkte:

Digital

So wirst du im Internet einfacher gefunden

So gewinnst du mit deiner Website neue Aufträge

So bringt dir Social Media wirklich etwas

So einfach geht erfolgreiches Online-Marketing

So nutzt du die Möglichkeiten der Digitalisierung

So automatisierst du Arbeitsabläufe

Persönlich

So funktioniert Kundengewinnung heute

So wirst du eine echte Marke

So kommst du sicher zum Abschluss

So steigerst du deine Zusatzverkäufe

So nutzt du das neue Kaufverhalten

So gewinnst du verlorene Aufträge zurück

Nimm an unserem Gewinnspiel teil

Du bist neugierig geworden? Dann nimm gleich an unserem Gewinnspiel teil. Wir von OnlineMarketing.de verlosen drei Exemplare des derzeitigen Bestsellers auf Instagram. Noch bis zum 06. März 2020 kannst du teilnehmen. Wie? Ganz einfach: Kommentiere unter unserem Instagram Post und markiere eine Person, mit der du dich unbedingt über das Thema austauschen möchtest. Wir wünschen viel Glück!

Instagram ist nicht an dem Gewinnspiel beteiligt. Teilnahme ab 18 Jahren. Gewinnspielzeitraum: 02. bis zum 06. März 2020 um 12 Uhr