Der Explore Tab wird ersetzt. An seiner Stelle testet Instagram derzeit in Indien einen eigenen Reels Tab.

Ein neuer Test in Indien zeigt, wie Instagrams Pläne mit Reels auch global aussehen könnten. Die App in Indien hat ab sofort einen eigenen Reels Tab. Dieser verdrängt den Explore Button, der sich in der unteren Navigationsleiste befand. Adam Mosseri, der CEO von Instagram, gab die Neuigkeit auf Twitter bekannt.

🗞 Today we’re launching a separate tab for Reels in India given the momentum we’re seeing in the country. 🇮🇳https://t.co/My99o9Ajsm — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) September 3, 2020

Damit möchte Instagram bestärken, was das Unternehmen derzeit in Indien beobachtet: Den starken Trend hin zu Reels. Seit Juni ist dort die beliebte Video App TikTok gesperrt, deren Funktionalität Reels, derzeit noch eingeschränkt, auch bietet. Engadget gegenüber gab ein Sprecher von Instagram an, dass die Neuerung auch in Deutschland, Frankreich und Brasilien getestet werden soll.

Der Explore Tab, der seinen Platz an den Reels Tab abtritt, soll in die obere rechte Ecke neben die Inbox. Von diesem Platz war Anfang des Jahres der IGTV Button entfernt worden. Zuvor waren Reels nur im Feed oder Explore Feed zu finden gewesen. Dort waren sie in den letzten Wochen schon sehr präsent, doch auf einem der fünf Plätze in der Navigationsleiste könnte den kurzen Videos noch deutlich mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht werden.

Derzeit testet Instagram auch den Austausch des Aktivitäten-Tabs mit einem Instagram Shopping Tab. Damit wären in der Navigationsleiste von links nach rechts der Home Button, Reels, der Button für einen Feed Post, Shopping und das eigene Profil zu finden. Das könnte ein Hinweis darauf sein, in welche Richtung Instagram die App in Zukunft lenken möchte.

