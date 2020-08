Reels Redesign: Neue Funktionen im Instagram Feature

Das neue Reels-Feature auf Instagram ist in aller Munde. Kein Wunder: Instagram pusht dieses derzeit sehr stark. Besucht man als User den Explore Screen der App, kann man die kurzen Videos kaum übersehen. Mit Reels hat Instagram eine direkte Konkurrenz für das derzeit sehr erfolgreiche TikTok geschaffen. Doch noch kann der TikTok-Klon nicht ganz mithalten. Es fehlt an Funktionen für beispielsweise die Special Effects, mit denen TikTok die User begeistert. Twitter User Alessandro Paluzzi entdeckte nun einen Test bei Reels, der darauf hindeuten könnte, dass bald noch mehr Funktionen kommen, die die Anwendung nutzerfreundlicher gestalten.

#Instagram is working on a small redesign of the Reels clip recording screen 👀

The number of recorded clips is now also written at the bottom and by clicking on it you can access a small editor ✂️ pic.twitter.com/gRnWinYPlD