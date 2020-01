Mehrere Social-Media-Plattformen kündigten in den vergangenen Tagen an, künftig härter gegen Deep Fakes vorzugehen. Nun ergreift auch der Social-News-Aggregator Reddit ernsthafte Maßnahmen gegen Desinformationen auf der Internetseite. Die Betreiber aktualisierten Anfang Januar die Nutzungsbedingungen. In Zukunft sollen nicht nur Deep Fakes schneller aufgedeckt und verbannt werden, sondern auch Fake Accounts. In einem offiziellen Blog-Post heißt es:

Reddit does not allow content that impersonates individuals or entities in a misleading or deceptive manner. This not only includes using a Reddit account to impersonate someone, but also encompasses things such as domains that mimic others, as well as deepfakes or other manipulated content presented to mislead, or falsely attributed to an individual or entity.