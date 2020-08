Rauswurf aus dem Play Store? TikTok trackte unerlaubt Geräte-IDs

Die Zukunft der Kurzvideo-App TikTok ist weiterhin ungewiss. Derzeit denken sowohl Twitter als auch Microsoft über den Erwerb des US-Geschäfts der App nach. Wird TikTok nicht von einem US-amerikanischen Unternehmen übernommen, droht Donald Trump mit dem Verbot. Nun deckt ein Report des Wall Street Journals auf, dass TikTok in den letzten Jahren eine Sicherheitslücke bei Android ausnutzte, um die Media-Access-Control-Adressen (MAC-Adressen) der User zu tracken.

Die Media-Access-Control-Adresse dient in einem Rechnernetz als eindeutiger Identifikator und lässt sich, anders als beispielsweise die Advertising ID, mit der Google sonst arbeitet, nicht verändern. So könnten auch Installationen über verschiedene Accounts mit einem bestimmten Gerät verbunden werden. Eineinhalb Jahre lang soll TikTok diese Daten zu Tracking-Zwecken gesammelt haben, ohne die User darüber zu informieren. Im November vergangenen Jahres soll die Praxis eingestellt worden sein:

We constantly update our app to keep up with evolving security challenges, and the current version of TikTok does not collect MAC addresses.