Mit 17,5 Millionen täglich aktiven Usern ist Twitch auch für Werbetreibende mittlerweile eine attraktive Plattform, um Ads zu schalten. Bisher mussten Advertiser allerdings einen umständlichen manuellen Prozess durchlaufen, um auf der Streaming-Seite Werbung auszuspielen. Das ändert sich nun. Denn ab sofort können die Twitch Audiences auch in Kampagnen über Amazon Advertising integriert werden.

We’re delighted to share that we are combining Twitch’s hard-to-reach and highly engaged audiences with Amazon Advertising’s integrated full-funnel advertising offering. Advertising on Twitch will now have the added benefit of Amazon Advertising’s unique audience insights and measurement for their campaigns,